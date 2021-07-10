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суббота, 10 июля 2021 12:13

Объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности - какие области в зоне риска

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Объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности - какие области в зоне риска
Спасатели предупреждают о пожарной опасности 10-12 июля. Фото: Reuters

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

Спасатели предупреждают об опасности в течение 10-12 июля. В западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметили синоптики.

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Спасатели призывают граждан не разводить открытый огонь в лесах и на полях, не оставлять окурки и спички на сухой траве, а не выжигать мусор и растительные остатки, не оставлять без присмотра разгоряченные костры и не позволять детям разводить костер.

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Столбики термометров будут достигать +32...+35°C днем ​​и +14...21°C ночью.

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