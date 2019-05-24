Объяснили, почему до сих пор нет окончательно варианта нового правописания

Окончательные правила правописания до сих пор не обнародовали. Фото: из открытых источников

22 мая Кабинет министров принял новую редакцию украинского правописания. Он заменит редакцию 1992 года.

Окончательные правила правописания до сих пор не обнародовали.

В Министерстве образования и науки уверяют, что к правописанию отношения не имеют, им занималась специальная языковая комиссия правительства. Соответственно - документом распоряжается правительство, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

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В МОН документ получат, когда и все - после того, как его опубликуют на сайте Кабмина.

Сопредседатель языковой комиссии Богдан Ажнюк сказал, что окончательный вариант правописания сейчас "где-то в правительственных кругах". Когда его обнародуют, пока неизвестно. Также подтвердил, что в вариант, который выносили на общественные обсуждения, вносили изменения.

В течение 5 лет Министерство образования и науки не будет включать норм новой редакции украинского правописания с задачами ВНО. Их введут в последующие учебники и будут изучать в школах.