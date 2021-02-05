 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 612
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 207
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 189
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 126
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 288
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 153
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 648
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 495
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 1647
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
6
5
6
4
10
К телеканалам &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; стянули правоохранителей: фото и видео
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
&quot;Локдаун тарифам&quot; - люди перекрыли трассу национального значения
"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Видео
Все видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
На границе завернули российскую актрису
На границе завернули российскую актрису
Получают пакеты, "целуют замок" и ничего не делают - "Схемы" показали, как полиция реагирует на нарушение карантина в элитных ресторанах
Получают пакеты, "целуют замок" и ничего не делают - "Схемы" показали, как полиция реагирует на нарушение карантина в элитных ресторанах
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 45
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 216
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 405
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1008
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 549
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 594
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 15:55

Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев

  Комментировать
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Иноземцев: "Украине стоит снять с повестки дня политическую интеграцию с Евросоюзом и продавливать экономическую" Фото:investory.news

Панирует ли расширять Евросоюз в ближайшие 10 лет, о перспективах интеграции в него Украины и как ускорить этот процесс, рассказывает журналу "Країна" экономист в социолог Владислав Иноземцев.

Страны Центрально-Восточной Европы, интегрированные с Евросоюсом, получают миллиардные вливания из его структурных фондов. Украина же, несмотря на Соглашение об ассоциации, не имеет к ним доступа. Дали 600 миллионов евро. И за это спасибо, но мы же видим, какие суммы предоставляют другим. Как Украине быть более динамичной в таких условиях?

- Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальной способом Украина вряд ли удастся. Расширение ЕС может происходить в минимальных размерах. Имею в виду Черногорию и Северную Македонию. Это могут обсуждать. А вот крупные проекты, как вступление Украины в ЕС, в ближайшие 10 лет - вне повестки дня реальной европейской политики. Европейский вектор, поддержало общество может начать терять популярность. Люди начнут сомневаться в нем, потому что не видеть результатов.

Расширение ЕС может происходить в минимальных размерах

Что делать?

- Украине нужно активнее интегрировать себя в Европу. Например, все говорят об олигархическом капитализе, коррупции и плохом инвестиционном климате в Украине. Чтобы сломать эти стереотипы, нужны шаги, связанные с частичными уступками в экономике. Скажем, Киев выходит в ЕС с предложением, что хочет единую торговую зону без квот и ограничений, а за это Украина примет европейские стандарты и законодательство в одностороннем порядке, признает приоритет Европейского суда (Суд справедливости ЕС. - Країна) над украинскими хозяйственными делами. Это сигнал инвесторам: вы не будете ходить по арбитражу в Днепре, а можете в Брюсселе решать свои проблемы.

Вы говорите Евросоюзу: мы хотим купить у вас франшизу, будем платить 3 миллиарда за доступ к рынку. Это ситуация, когда Украина не становится политическим партнером, но и ничего не хочет от западных европейцев. Не имеет права голоса, не имеет доступа к структурным фондам, но получает доступ к рынку. Далее ситуация решается математическим путем: вы привлекаете инвестиции, которые создают производства и рабочие места, это увеличивает национальный доход, что, в свою очередь, увеличивает налоги, часть которых идет в ЕС.

Дополнительным аргументом для этого является ситуация между США и Китаем.

Почему?

- Если часть американских инвестиций уйдут из Китая, то они будут искать другое место. Есть новый тренд - создание индустриальной базы у себя под боком, поэтому развтвается Мексика. Американцы ориентируются на нее, а Европа может ориентироваться на Украину и Турцию. Иными словами, Украина забывает на время о политике, но интегрирует себя экономически можно теснее. Тогда европейцы могли бы задуматься, как вести диалог с Киевом, как его расширить.

Есть еще один вариант. Великобритания вышла из ЕС. У Лондона есть политические амбиции. Однако традиционная роль Британии в виде цепочки между Европой и США нарушена. Британцы будут думать о новой политической конфигурации и свое позиционирование. На этом фоне у Украины есть шанс. Есть большая европейская демократия с рыночной экономикой вне ЕС. Я подумал, чтобы создать формальный контакт.

В Украины есть шанс

Когда британцы и французы ссорились во времена де Голля, первые создали Европейскую ассоциацию свободной торговли. Это была альтернатива Европейском экономическом союза, который впоследствии стал ЕС. Затем британцы вступили в ЕЭС, но формально эта ассоциация осталась. Там Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. Она имеет соглашение свободной торговли с ЕС, свободное перемещение рабочей силы, Норвегия и Швейцария в "Шенгене" и платят ЕС за доступ к общему рынку. Но это экономическое объединение. Почему туда не зайти Британии с запада, а Украине - с востока. Потенциально присоединиться могут Молдова, Беларусь и Турция. Фактически можно создать большой европейский экономический блок на внешних границах Евросоюза. Вы получаете свободу экономических контактов и крепкого лоббиста в Европе. Британцы будут искать свое место в мире. Альянс, где они будут лидером, для такой страны нужен.

Словом, суть идеи в том, чтобы снять с повестки дня политическую интеграцию с ЕС, а продавливать экономическую.

Переход к такой новой политике, может быть только после осознания тупика политической интеграции с ЕС.

- Украина не в тупике. Экономически страна будет развиваться. Есть работники, уровень квалификации рабочей силы будет расти. Если в Украине будут заходить инвестиции и открываться предприятия, люди вернутся, даже если зарплата будет на 100 евро меньше. Как производственная площадка Украины - хорошее место. Однако нужна новая ситуация в стране, которая не будет вызывать у европейцев боязни с точки зрения свободы торговли и безопасности инвестиций.

В любом случае, у Украины есть шанс на интенсивное развитие даже без европейской интеграции. Но не использовать близость к рынку ЕС было бы странно. Мы видим подрыв глобализации из-за пандемии и явную поляризацию мира вокруг развитых и менее развитых стран. Это потребует локализации производства. Поэтому Украина должна использовать эти возможности в свою пользу.

Полный текст интервью читайте в журнале "Країна" №5 за 4 февраля 2021

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Google посвятил дудл украинской арктической станции

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 83192
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 21672
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 16957
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте Просмотров: 8622
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 6507
Общество
В столице будут действовать ограничения для грузовиков
В столице будут действовать ограничения для грузовиков Просмотров: 99
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
6
 Просмотров: 153
Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством
Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством Просмотров: 189
"Пересадка печени, кома и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет помочь на лечение сына в Китае
"Пересадка печени, кома и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет помочь на лечение сына в Китае
 Просмотров: 162
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
3
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
2
В России умер врач, который спасал Навального
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Любила жизнь и написала пророческий стих: какой была погибшая при пожаре врач
Голосов: 55100
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть