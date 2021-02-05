Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев

Иноземцев: "Украине стоит снять с повестки дня политическую интеграцию с Евросоюзом и продавливать экономическую" Фото:investory.news

Панирует ли расширять Евросоюз в ближайшие 10 лет, о перспективах интеграции в него Украины и как ускорить этот процесс, рассказывает журналу "Країна" экономист в социолог Владислав Иноземцев.

Страны Центрально-Восточной Европы, интегрированные с Евросоюсом, получают миллиардные вливания из его структурных фондов. Украина же, несмотря на Соглашение об ассоциации, не имеет к ним доступа. Дали 600 миллионов евро. И за это спасибо, но мы же видим, какие суммы предоставляют другим. Как Украине быть более динамичной в таких условиях?

- Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальной способом Украина вряд ли удастся. Расширение ЕС может происходить в минимальных размерах. Имею в виду Черногорию и Северную Македонию. Это могут обсуждать. А вот крупные проекты, как вступление Украины в ЕС, в ближайшие 10 лет - вне повестки дня реальной европейской политики. Европейский вектор, поддержало общество может начать терять популярность. Люди начнут сомневаться в нем, потому что не видеть результатов.

Расширение ЕС может происходить в минимальных размерах

Что делать?

- Украине нужно активнее интегрировать себя в Европу. Например, все говорят об олигархическом капитализе, коррупции и плохом инвестиционном климате в Украине. Чтобы сломать эти стереотипы, нужны шаги, связанные с частичными уступками в экономике. Скажем, Киев выходит в ЕС с предложением, что хочет единую торговую зону без квот и ограничений, а за это Украина примет европейские стандарты и законодательство в одностороннем порядке, признает приоритет Европейского суда (Суд справедливости ЕС. - Країна) над украинскими хозяйственными делами. Это сигнал инвесторам: вы не будете ходить по арбитражу в Днепре, а можете в Брюсселе решать свои проблемы.

Вы говорите Евросоюзу: мы хотим купить у вас франшизу, будем платить 3 миллиарда за доступ к рынку. Это ситуация, когда Украина не становится политическим партнером, но и ничего не хочет от западных европейцев. Не имеет права голоса, не имеет доступа к структурным фондам, но получает доступ к рынку. Далее ситуация решается математическим путем: вы привлекаете инвестиции, которые создают производства и рабочие места, это увеличивает национальный доход, что, в свою очередь, увеличивает налоги, часть которых идет в ЕС.

Дополнительным аргументом для этого является ситуация между США и Китаем.

Почему?

- Если часть американских инвестиций уйдут из Китая, то они будут искать другое место. Есть новый тренд - создание индустриальной базы у себя под боком, поэтому развтвается Мексика. Американцы ориентируются на нее, а Европа может ориентироваться на Украину и Турцию. Иными словами, Украина забывает на время о политике, но интегрирует себя экономически можно теснее. Тогда европейцы могли бы задуматься, как вести диалог с Киевом, как его расширить.

Есть еще один вариант. Великобритания вышла из ЕС. У Лондона есть политические амбиции. Однако традиционная роль Британии в виде цепочки между Европой и США нарушена. Британцы будут думать о новой политической конфигурации и свое позиционирование. На этом фоне у Украины есть шанс. Есть большая европейская демократия с рыночной экономикой вне ЕС. Я подумал, чтобы создать формальный контакт.

В Украины есть шанс

Когда британцы и французы ссорились во времена де Голля, первые создали Европейскую ассоциацию свободной торговли. Это была альтернатива Европейском экономическом союза, который впоследствии стал ЕС. Затем британцы вступили в ЕЭС, но формально эта ассоциация осталась. Там Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия. Она имеет соглашение свободной торговли с ЕС, свободное перемещение рабочей силы, Норвегия и Швейцария в "Шенгене" и платят ЕС за доступ к общему рынку. Но это экономическое объединение. Почему туда не зайти Британии с запада, а Украине - с востока. Потенциально присоединиться могут Молдова, Беларусь и Турция. Фактически можно создать большой европейский экономический блок на внешних границах Евросоюза. Вы получаете свободу экономических контактов и крепкого лоббиста в Европе. Британцы будут искать свое место в мире. Альянс, где они будут лидером, для такой страны нужен.

Словом, суть идеи в том, чтобы снять с повестки дня политическую интеграцию с ЕС, а продавливать экономическую.

Переход к такой новой политике, может быть только после осознания тупика политической интеграции с ЕС.

- Украина не в тупике. Экономически страна будет развиваться. Есть работники, уровень квалификации рабочей силы будет расти. Если в Украине будут заходить инвестиции и открываться предприятия, люди вернутся, даже если зарплата будет на 100 евро меньше. Как производственная площадка Украины - хорошее место. Однако нужна новая ситуация в стране, которая не будет вызывать у европейцев боязни с точки зрения свободы торговли и безопасности инвестиций.

В любом случае, у Украины есть шанс на интенсивное развитие даже без европейской интеграции. Но не использовать близость к рынку ЕС было бы странно. Мы видим подрыв глобализации из-за пандемии и явную поляризацию мира вокруг развитых и менее развитых стран. Это потребует локализации производства. Поэтому Украина должна использовать эти возможности в свою пользу.

Полный текст интервью читайте в журнале "Країна" №5 за 4 февраля 2021