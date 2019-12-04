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среда, 04 декабря 2019 15:14

"Нужно постоянно заявлять о своих намерениях вступить в НАТО" - эксперт

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&quot;Нужно постоянно заявлять о своих намерениях вступить в НАТО&quot; - эксперт
Во многом факт получения ПДЧ в мае следующего года зависит от того, кто победит на президентских выборах в США. Фото: 24 канал

Первый вариант постановления Верховной Рады отличается от второго тем, что там есть прямое требование к Зеленскому.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Палий, комментируя то, что Верховная Рада призвала Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине Плана действий по членству на очередной сессии Альянса 22-25 мая 2020 года. Зато на сайте парламента вместо этого постановления опубликовали старый текст. Там есть пункт о том, что Верховная Рада призывает президента подготовить и подать заявку на ПДЧ в декабре 2019 года. Во второй версии он отсутствует.

"Наши депутаты еще не имеют достаточной смелости, чтобы требовать что-то от президента, который фактически большинство из них завел в стены Верховной Рады. Также отличаются сроки, однако между декабрем 2019-го и маем 2020-го несущественная разница", - считает Александр Палий .

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По его словам, в общих чертах оба постановления декларируют одинаковый курс Украины - стремление стать членом Североатлантического альянса.

"Нужно постоянно заявлять о своих намерениях. Двери открываются только перед теми, кто стучит. Во многом факт получения ПДЧ в мае следующего года зависит от того, кто победит на президентских выборах в США. Ситуация очень резко может измениться под действием и других факторов. Страны Балтии в 2002 году и не подозревали, что станут членами НАТО в 2004. Им говорили о вторую половину века. Зато сложилось по-другому. Поэтому всегда есть шанс, главное - постоянно заявлять о своем желании", - добавляет эксперт.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне выразил надежду, что Россия и ее войска покинут территорию Украины.

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Дата
04
декабря

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