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понедельник, 27 декабря 2021 05:28

Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты

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Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты
В конце марта 2022 года должен состояться релиз браузера Google Chrome 100. Фото: Pexels

В конце марта 2022 года должен состояться релиз браузера Google Chrome 100. С появлением новой версии просмотрщика могут возникнуть проблемы, из-за которых некоторые сайты перестанут открываться. Google уже знает о потенциальных сложностях и работает над их преодолением.

Когда для работы вебсайта необходимо определить версию браузера, которым пользуется клиент, ресурс запрашивает так называемую User Agent – служебную текстовую строку, где содержится основная информация. Для актуального Chrome она выглядит примерно так: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36". Точная версия браузера приводится в этом фрагменте: "Chrome/96.0.4664.45", где "96" – так называемая "мажорная" или "старшая" версия.

Некоторые вебсервисы, такие как конструктор сайтов Duda, при проверке версии браузера считывают только первые две цифры – платформа отказывается работать с версиями ниже Chrome 40 (от 2015 года), но с выходом 100-й версии система увидит только две цифры, и запись "Chrome/100" будет интерпретирована как 10-я версия. Google подтвердила проблему с этим ресурсом и предположила, что ошибка может возникнуть и с другими сайтами, которые используют аналогичный способ проверки версии браузера.

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Похожие сложности были выявлены и у британской платформы Yell Business, однако разработчики внесли необходимые исправления без надобности каких-либо действий со стороны Google.

Как решить проблему

В качестве временного решения для Chrome 100 было предложено ввести дополнительную настройку в раздел "chrome://flags" и при необходимости изменять User Agent с переносом значения "100" во вторую группу цифр. Проще говоря, превращать запись типа "Chrome/100.0.1234.56" в "Chrome/99.100.1234.56".

Если потенциально проблемные вебресурсы не смогут оперативно изменить алгоритмы проверки браузера, это временное решение может на некоторое время задержаться в настройках обозревателя.

Google и Meta (Facebook) с 1 января 2022 будут взимать с украинцев налог на добавленную стоимость.

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