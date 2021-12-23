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четверг, 23 декабря 2021 05:58

Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook

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Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцы будут платить за пользование соцсетями. Фото: Reuters

Google и Meta (Facebook) с 1 января 2022 будут взимать с украинцев налог на добавленную стоимость.

Речь идет о рекламодателях, зарегистрированных в Украине, которые рассчитываются за рекламные услуги кредитной картой и имеют налоговый статус "Физическое лицо" или "Частный предприниматель", и при этом не зарегистрированы в качестве плательщика НДС, пишут "Факты".

В компании Google анонсировали, что размер НДС составит 20%. Нововведение не отразится на клиентах со статусом "Юридическое лицо". Добавить или обновить свой налоговый статус на аккаунте Google Ads можно один раз, напомнили в компании.

Facebook также вводит налогообложение для украинцев с 1 января 2022 и начнет взимать 20% НДС по продаже рекламы всем рекламодателям в Украине. Это касается всех, у кого страна бизнес- или персонального адреса установлена ​​как "Украина", и кто не подтвердил, что является зарегистрированным юридическим лицом или частным предпринимателем, и сам добавил номер плательщика НДС в свою рекламную учетную запись Facebook. НДС будет добавляться к счетам за рекламу автоматически по ставке 20%. Украинцы сообщили о введении налогов в специальных письмах на электронную почту.

"На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", – говорится в письме от Google.

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Расцвет космического туризма, доставка лекарств и продуктов дронами, появление первых парусных грузовых судов и вакцины против вируса иммунодефицита человека обещают в следующем году технологический скачок. В 2022 году на маркетинг виртуальных инфлюэнсеров потратят $15 млрд.

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