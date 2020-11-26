"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин

Игорь Лапин: Когда у партии есть много донатов от разных людей, нет конечного бенефициара - олигарха, который будет подстраивать все под свои выгоды. Фото: Тарас Подолян

Должна появиться новая партия к следующему избирательному циклу.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Не националистов, а тех, кто в центре или чуть левее. Это категория людей, к которым относятся эксминистр здравоохранения Ульяна Супрун, бывший глава таможенной службы Максим Нефедов. Патриотические реформаторы-новаторы. Партия людей, которые сделали себя сами. Например, представители ИТ-сферы", - объясняет эксперт.

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По его словам, эмоционального голосования, как в прошлом году, уже не будет.

"Предстоит украинский прорыв. Есть люди, которые смогли сделать успешный бизнес. Средний класс. Они в Украине незащищенные, так как действуют монополии, процветают произвол судов, рейдерские захваты. Они имеют мотивацию идти в политику для защиты интересов и спонсировать такую ​​политсилу. Когда есть много донатов от разных людей, нет конечного бенефициара - олигарха, который будет подстраиватьвсе под свои выгоды ", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Проходили по новому административно-территориальному устройству и законодательству.