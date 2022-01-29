Новая кибератака: украинцам рассылают фейковые письма с судебными запросами

Письма поступают от работников суда. Фото: pixabay

Украинцам начали поступать письма по официальным адресам судебной власти. Но это новая кибератака, которая началась 13-14 января.

По ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус), сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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По словам работников центра, проблема усиливается из-за того, что письма поступают с официальных почтовых серверов. Поэтому они обходят спам-фильтры и вызывают больше доверия.

"Возможно скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяют информацию о "сливе" данных миллионов украинцев из приложения "Дія". По словам пользователей, на одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей.