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вторник, 11 января 2022 10:18

Новая Covid-волна в Украине: назвали сроки

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Новая Covid-волна в Украине: назвали сроки
Количество смертей будет зависеть от темпов вакцинации. Фото: pixabay.com

Новая волна коронавируса в Украине начнется в конце января.

До этого периода будут фиксировать все больше случаев Covid-штамма Omicron, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "ВВС Украина".

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах нового всплеска будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививок или бустерную дозу", - сказал он.

В Минздраве не ожидают, что по количеству новых случаев или количеству смертей 2022 год станет хуже предыдущего.

"Мы планируем большую коммуникационную кампанию, чтобы объяснить людям, что неинфекционные соматические заболевания часто являются прямыми показаниями для вакцинации, а не наоборот", - добавил Кузин.

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За последние сутки в Украине выявили 5429 новых больных коронавирусом. Из них детей - 306, медработников - 168.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 709 871 человек. Умерли 97 544 пациента, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 3 522 547 человек, за последние сутки - 7761.

Для Covid-вакцинации сельского населения Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад.

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