Коронавирус атакует с новой силой: обновленная статистика

За последние сутки в Украине выявили 5 429 новых больных коронавирусом. Из них детей – 306, медработников – 168.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 709 871 человек. Умерли 97 544 пациента, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 3 522 547 человек, за последние сутки - 7 761, сообщает Минздрав.
Лаборатории вчера сделали 65 191 тест на Covid-19. Методом ПЦР – 29 112, методом ИФА – 4 745. Также сделали 31 334 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 16,9 млн ПЦР-тестирований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1192;
Винницкая область – 203;
Волынская область – 98;
Днепропетровская область – 150;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 40;
Закарпатская область – 157;
Запорожская область – 179;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 49;
Луганская область – 151;
Львовская область – 195;
Николаевская область – 114;
Одесская область – 266;
Полтавская область – 440;
Ровенская область – 145;
Сумская область – 162;
Тернопольская область – 104;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 75;
Хмельницкая область – 209;
Черкасская область – 192;
Черновицкая область – 158;
Черниговская область – 135.
С начала вакцинальной кампании привили более 14 млн украинцев. Всего сделали 28 916 728 прививок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили пять стран, где больше всего свирепствует Covid-19
В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области.
Комментарии