Коронавирус атакует с новой силой: обновленная статистика

Всего в Украине провели более 16,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 5 429 новых больных коронавирусом. Из них детей – 306, медработников – 168.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 709 871 человек. Умерли 97 544 пациента, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 3 522 547 человек, за последние сутки - 7 761, сообщает Минздрав.

Лаборатории вчера сделали 65 191 тест на Covid-19. Методом ПЦР – 29 112, методом ИФА – 4 745. Также сделали 31 334 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 16,9 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1192;

Винницкая область – 203;

Волынская область – 98;

Днепропетровская область – 150;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область – 114;

Одесская область – 266;

Полтавская область – 440;

Ровенская область – 145;

Сумская область – 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 75;

Хмельницкая область – 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область – 135.

С начала вакцинальной кампании привили более 14 млн украинцев. Всего сделали 28 916 728 прививок.

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В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области.