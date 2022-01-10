В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации

Бригады будут передвигаться по селам для обеспечения доступности вакцинации. Фото: Reuters

Для Covid-вакцинации сельского населения Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад.

Для обеспечения доступности вакцинации для местного населения бригады будут передвигаться по селам, говорили 10 января во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского.

"На совещании в понедельник акцентировали на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации", - сказано в сообщении Офиса президента.

Премьер Денис Шмигаль отметил, что сейчас в Украине вакцинировали 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. Он напомнил, что с 9 января появилась возможность прививки бустерной дозой, которую, по его данным, на сегодня получили 20 тыс. человек. Правительство также планирует вакцинироваться бустерной дозой, добавил Шмигаль.

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В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области. За прошедшие сутки в стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей - 94, медработников - 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.