В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1341
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 513
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 21978
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1683
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19314
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 14058
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6768
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 873
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2547
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
4
24
3
19
3
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Видео
Все видео
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4788
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3654
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3276
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 468
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 17:41

В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации

  Комментировать
В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации
Бригады будут передвигаться по селам для обеспечения доступности вакцинации. Фото: Reuters

Для Covid-вакцинации сельского населения Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад.

Для обеспечения доступности вакцинации для местного населения бригады будут передвигаться по селам, говорили 10 января во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского.

"На совещании в понедельник акцентировали на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации", - сказано в сообщении Офиса президента.

Премьер Денис Шмигаль отметил, что сейчас в Украине вакцинировали 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. Он напомнил, что с 9 января появилась возможность прививки бустерной дозой, которую, по его данным, на сегодня получили 20 тыс. человек. Правительство также планирует вакцинироваться бустерной дозой, добавил Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние

В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина. Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась 10 января в Сумской области.

За прошедшие сутки в стране выявили 1969 новых случаев коронавируса. Из них детей - 94, медработников - 41. Умерли 86 больных. Выздоровели 3517 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 21987
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19323
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 18739
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 17082
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 14067
Общество
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
4
 Просмотров: 108
В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron
В Pfizer сообщили, когда появится вакцина против Covid-штамма Omicron Просмотров: 234
Приватбанк предупредил о новом мошенничестве: как уберечься
Приватбанк предупредил о новом мошенничестве: как уберечься Просмотров: 792
На Киев надвигается непогода: объявили штормовое предупреждение
На Киев надвигается непогода: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 486
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние Просмотров: 378
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
6
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
5
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Голосов: 58136
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть