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среда, 28 июля 2021 21:53

Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве

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Автор: Тарас Подолян
  Страна, которая шантажирует газом всю Европу, своим собственным гражданам этого газа часто не дает
Страна, которая шантажирует газом всю Европу, своим собственным гражданам этого газа часто не дает

Писательница и маркетолог Ирина Жураковская до войны несколько лет работала в России. Москву называет единственным городом, где ей было некомфортно и куда возвращаться точно не хочет.

"Единственное место, где мне было некомфортно и куда я точно не хочу возвращаться, это Москва. Там я работала в 2008-2010 годах. Ехала туда с мыслью о "Мастере и Маргарите" Булгакова, о Высоцком, Викторе Цое, об андеграунде и о русской литературной классике. У меня был челлендж искать в ней что-то хорошее, и я это делала очень ответственно.

Но трудно было выдерживать бешеный ритм города, уровень бытовой и корпоративной агрессии. Нормализация ругательства и негатива там такая, что бросается в глаза. Когда я вернулась в Киев после двух лет, а Москве, мне говорили: "Ты такая стерва стала!" А я просто человек, который выжил два года в Москве и не сошел с ума, ведь был в постоянном высоком стрессе ", - поделилась впечатлениями Ирина Жураковская.

"Очень бросалась в глаза поразительная разница между жизнью богатых и бедных. Моя мама русская - с Камчатки. Родственники моей мамы живут всего в 400 километрах от Москвы - в полном обнищании. Я не могла понять, как может сочетаться роскошь и изобилие Москвы с полным обнищанием .

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Приезжая в гости к сестрам бабушки в Ивановскую область, я оставляла им тысячу рублей. На тот момент это для меня означало один раз сходить в ресторан, а для них - четверть пенсии, на которую они могут целый месяц покупать лекарства. С инвалидной пенсии четверть идет на лекарства, еще одна - на погашение коммунальных и проведение газа. Страна, которая шантажирует газом всю Европу, своим собственным гражданам этого газа часто не дает. Они получили доступ к газу только в конце 2000-х, и то не все ", - добавила она.

Интервью с Ириной Жураковськой читайте в журнале Країна.

В Москве и Минске нет удобной для протестов пространств. Из центральных площадей городов ответвляются мало улиц, поэтому силовики легко их могут окружить.

Об этом рассказал норвежский ученый и политолог Арвэ Хансен. Он жил в Беларуси, России и Украины. Участвовал в Революции достоинства. Исследовал массовые протесты в Киеве, Минске и Москве.

Автор: Валерия Радзиевская
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