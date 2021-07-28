Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве

Автор: Тарас Подолян Страна, которая шантажирует газом всю Европу, своим собственным гражданам этого газа часто не дает

Писательница и маркетолог Ирина Жураковская до войны несколько лет работала в России. Москву называет единственным городом, где ей было некомфортно и куда возвращаться точно не хочет.

"Единственное место, где мне было некомфортно и куда я точно не хочу возвращаться, это Москва. Там я работала в 2008-2010 годах. Ехала туда с мыслью о "Мастере и Маргарите" Булгакова, о Высоцком, Викторе Цое, об андеграунде и о русской литературной классике. У меня был челлендж искать в ней что-то хорошее, и я это делала очень ответственно.

Но трудно было выдерживать бешеный ритм города, уровень бытовой и корпоративной агрессии. Нормализация ругательства и негатива там такая, что бросается в глаза. Когда я вернулась в Киев после двух лет, а Москве, мне говорили: "Ты такая стерва стала!" А я просто человек, который выжил два года в Москве и не сошел с ума, ведь был в постоянном высоком стрессе ", - поделилась впечатлениями Ирина Жураковская.

"Очень бросалась в глаза поразительная разница между жизнью богатых и бедных. Моя мама русская - с Камчатки. Родственники моей мамы живут всего в 400 километрах от Москвы - в полном обнищании. Я не могла понять, как может сочетаться роскошь и изобилие Москвы с полным обнищанием .

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Приезжая в гости к сестрам бабушки в Ивановскую область, я оставляла им тысячу рублей. На тот момент это для меня означало один раз сходить в ресторан, а для них - четверть пенсии, на которую они могут целый месяц покупать лекарства. С инвалидной пенсии четверть идет на лекарства, еще одна - на погашение коммунальных и проведение газа. Страна, которая шантажирует газом всю Европу, своим собственным гражданам этого газа часто не дает. Они получили доступ к газу только в конце 2000-х, и то не все ", - добавила она.

Интервью с Ириной Жураковськой читайте в журнале Країна.

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