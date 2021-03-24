Ночная торговля и необычные блюда – украинка удивила ночной жизнью в Китае

Фото: polly.travel

Украинка Полина, ведет блог о жизни в Китае и рассказывает об интересностях, которые удивляют ее семью. Одна из таких – ночная торговля едой.

"Практически на все улицы города выезжают тележки, с самой разнообразной едой. Встретить можно абсолютно все: от полноценного позднего ужина, до легких закусок на шпажках. Большинство китайских кафе расширяют свои владения, создавая дополнительные места. У входа ставятся небольшие столики и табуретки, которые сразу же занимают любители поесть в сумерках", - рассказывает Полина.

Семье Полины также нравится ночная торговля. И уже через пол года жизни в Китае они начали ходить на ночную торговлю.

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"Единственное, что может заставить нас выйти на улицу вместо крепкого сна - барбекю. Появляются они в 11-12 ночи, ведь подобная торговля запрещена. При появлении полиции, все тележки молниеносно исчезают из поля зрения. Барбекю, или Шаокао - это вредно, жирно, но благодаря специям безумно вкусно. Тысяча вкусов на квадратных сантиметрах. Я готова душу отдать за кукурузу на гриле! А еще за грибы, тофу и маленькие маньтоу", - говорит украинка.

С обычными шашлыками, есть только некоторые сходства-это то, что готовятся они на углях, на импровизированных шампурах. ⠀

"Чтобы сделать заказ, достаточно взять корзину и сложить в нее все, что вы хотите взять. После заказа пересчитают, назовут цену и отправят ждать. Разнообразие предлагаемых продуктов впечатляет. Приготовят все, что угодно. От мяса и морепродуктов до овощей и зелени. Режется все на маленькие кусочки на "один укус". Нанизывается на деревянных шпажках и готовится на мангале в течение 10 минут. В процессе готовки все посыпается специями и смазывается маслом".

Цена барбекю везде разная. Зависит и от города, и от его района. В основном цены начинаются от 1-2 юаней (4,3 – 8,6 грн) за шпажку. Зелень и овощи всегда дешевле. А вот мясо и морепродукты будут от 2-10 юаней( 8, 6 -43грн).

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