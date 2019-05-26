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Низкие тарифы для ферросплавов приведут к росту тарифов для промышленности - СМИ

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Низкие тарифы для ферросплавов приведут к росту тарифов для промышленности - СМИ
Низкие тарифы для ферросплавов приведут к росту тарифов для промышленности. Фото: Rregnum

В случае отмены реформы энергорынка, запланированной на 1 июля 2019 года, и установления заниженных тарифов для ферросплавах заводов олигарха Игоря Коломойского произойдет рост тарифов для остальных отраслей промышленности. Об этом пишет Delo в материале "Рынку электроэнергии включили тормоз?".

Как пишет издание, вопреки заявлениям Кабмина, Минэнерго, НКРЭКУ и энергокомпаний о готовности к запуску рынка электроэнергии в срок, представителями команды нового президента был вброшен месседж, что рынок нужно отложить. А в Верховной Раде началась регистрация законопроектов, обеспечивающих перенос сроков: один с предложением отложить рынок на 1 октября 2019 года (авторы — Александр Домбровский и Лев Пидлесецкий), второй — аж на апрель 2020 года (автор Юрий Чижмарь). Основной выгодополучатель отмены энергорынка - олигарх Игорь Коломойский, который в дальнейшем будет в ручном режиме устанавливать тарифы для своего бизнеса. "Инициатива отложить запуск рынка электроэнергии не случайно возникла именно сейчас, когда на Банковую вместе с новым президентом зашла новая команда, а в страну стали возвращаться опальные олигархи и люди из их окружения. У Игоря Коломойского есть особый интерес к сфере электроэнергетики. Он владелец ферросплавных заводов, в себестоимости продукции которых расходы на электроэнергию составляют 40-50%, и для поддержания высокой рентабельности низкая цена электроэнергии — ключевой фактор. Коломойского более чем устраивает нынешний статус-кво, с перспективой устанавливать тарифы в "ручном режиме" через влияние на членов НКРЭКУ, состав которой можно изрядно перетряхнуть в случае, если комиссия окажет сопротивление. Да и успешный опыт выбивания индивидуальных спецтарифов для ферросплавных предприятий у него имеется — заключенный в 2012 году Меморандум с правительством позволил Коломойскому несколько лет получать электроэнергию для своих предприятий по льготной цене".

Как пишет СМИ, предприятия Коломойского - крупнейшие потребители электроэнериги в Украине. Например, Запорожский завод ферросплавов приходится половина потребления электроэнергии всей Запорожской области, а Никопольский завод ферросплавов потребляет электроэнергии больше, чем Ивано-Франковская и Тернопольская области вместе взятые.

"В случае восстановления практики ручного регулирования, заниженные тарифы для ферросплавных предприятий придется компенсировать за счет увеличения тарифов для предприятий других отраслей промышленности. Да и для населения тарифы, скорее всего, вырастут", - пишет издание.

Напомним, 1 июля 2019 года в Украине должна стартовать реформа рынка электроэнергии, которая имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС. В случаи отмены рынка Украина не получит 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

Олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью откровенно завил, что намерен нарушить обязательства перед международными партнерами и отменить своевременное введение рынка.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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