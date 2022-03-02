"Никакого "русского мира" не существует" - Резников обратился к украинцам

С начала войны прошло уже 147 часов обороны. Фото: Алексей Резников / Facebook

С начала войны прошло уже 147 часов обороны.

Российским оккупантам не удается захватить Украину, потому характер событий меняется, написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже", - отметил министр.

Это происходит и потому, что многие российские оккупанты отказываются продолжать наступление и сдаются в плен украинским военным.

Также в России родственники пленных и погибших начинают выходить на протесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска РФ пытаются с севера отрезать столицу и блокировать Мариуполь

"Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов", - написал Резников.

Он добавил, что обстрелы роддомов, ракетные удары из России и Беларуси по жилым домам и школам — это трусливое поведение тех, у кого нет чести.

"Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", - добавил он.

"Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть" в России. А есть украинские граждане, говорящие на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. И мы обязательно победим", — подытожил Резников.

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к российским оккупантам. "Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях".