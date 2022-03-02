"Вы - чума и палачи, которых радостно примет только сырая земля" - Ющенко эмоционально обратился к захватчикам

Ющенко сказал, что с радостью россиян принимает только сырая украинская земля. Фото: Виктор Ющенко / Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к российским оккупантам.

"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях", — написал экс-президент в Facebook.

Также он назвал русский наемников "чумой, а не "освободителями"".

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"Вы - прокляты! Вы не "освободители" - вы чума, вы палачи, приносящие мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству.

Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном Украинском доме, ни в одном украинском селе и городке", — сказал Ющенко.

Также он отметил, что с радостью россиян может принять только украинская сырая земля.

"Вас сегодня может с радостью принять только сырую украинскую Землю. И она, кстати, это успешно делает уже седьмой день", — написал бывший президент.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к российским медработникам и медицинским ученым. Призвал осудить открыто войну против Украины и сказать правду своим пациентам.