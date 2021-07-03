Ни одного сухого региона. Синоптики дали прогноз на выходные

Ни сухого региона не будет, по словам синоптиков. Фото: pixabay

Сегодня погода в Украине ухудшится. Метеорологи предупреждают о дождях во всех областях Украины.

Жара отступает. Ни одного сухого региона не будет, сообщает пресс служба Укргидрометцентра.

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На западе днем ожидается +21 ... 27 ° C, а ночью +12 ... +17 ° C.

На востоке днем будет +29 ... 31 ° C, а ночью +17 ... +19 ° C.

В центре страны ожидается днем +25 ... 29 ° C, а ночью +15 ... +19 ° C. Н

а юге передают днем +26 ... 28 ° C, а ночью +16 ... +19 ° C.

В столице также дожди. Температура воздуха днем +26 ... +28 ° C, а ночью +18 ... +20 ° C.

Подобная погода в Украине сохранится и в воскресенье 4 июля.

Июль в Украине начнется с обильных дождей с грозами. Пройдут по всей территории, в центральных и южных областях возможен град. При этом погода будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30...32°C днем ​​и +20...22°C ночью. Холодное всего, по прогнозу Укргидрометцентра, будет на западе и в Киеве. Воздух там прогреется до + 28°C. Жарко будет на востоке и юге.