"В 1991 году я почувствовал гордость за то, что наша страна стала независимой и отдельным государством. Осознание того, что мы есть отдельной страной имел благодаря родственникам еще с 7 лет", - вспоминает авто, мотогонщик и волонтер Сергей Малик.

Украина - это Европа

Он установил более 30 мировых рекордов. Часть из них направил на узнаваемость Украины в мире.

"Соревновался на мотоцикле в США на дне доисторического соленого озера Бонневиль в американском штате Юта. Мне нужно было разогнаться именно на украинском "Днепр МТ" и вставить там именно наш флаг победителей в соль. Чтобы наш флаг был выше. И это удалось воплотить. А потом повторил еще на электрическом байке, - говорит гонщик. - Герб, флаг и вышиванка - это наши главные символы. Популяризируя их, мы будем популяризировать Украину. В 2016 с этой целью совершил мотопробег "Украина - это Европа". В Раховском районе Закарпатской области - географическом центре континента - взял 5 камней. Написали "Украина - это Европа" на английском, немецком, французском, итальянском языках и установил их в крайних точках Европы. Сначала поехал в Норвегию, затем - в Англию, далее - во Францию. Рассказывал там людям, откуда привез их, где центр континента".

Автор: Владимир Мукан После оккупации русскими Донбасса Сергей Малик стал волонтером - собирает и привозит помощь для военных и детей-сирот в прифронтовых городах.

Герб, флаг и вышиванка - это наши главные символы. Популяризируя их, мы будем популяризировать Украину

29 лет назад большинство украинцев охотно поддерживали независимость и построение современной Украины.

"А на пути строительства страны 10 миллионов решило просто бежать за границу, пошли самым простым путем. Некоторые стадные люди стали плакать по "совку". Им нравилось жить по шаблону, по которому жили их родственники и соседи, - понедельник-пятница - работа. В пятницу вечером - сауна, пьянка. В субботу - похмелье. В воскресенье - грядки и дачи. А независимость - это возможность жить по собственному сценарию. Им это было сложно. Однако самое сложное было остаться здесь и, закатав рукава, строить страну. Многие сделали именно такой выбор, работая каждый в своей сфере. Я лично никогда не собирался эмигрировать, потому что хотел жить на своей земле, развивать свою страну".

Автор: Сергей Малик Сергей Малик после установления рекорда на украинском электрическом мотоцикле на дне соленого доисторического озера Бонневиль в США. Он разогнался на нем найшвише из всех участников в этом классе.

Мне посчастливилось увидеть Украину за 8 месяцев до войны и оккупации. Объехал страну на мотоцикле по периметру за 13 дней

Одним из крупнейших потрясений стала Революция Достоинства, целью которой сначала было подписание соглашения об ассоциации с ЕС между Украиной и Евросоюзом, а затем свержения режима тогдашнего президента Януковича.

"Это был ужас - сотня людей полегло на главной площади страны, немало было искалеченных и испорченных судеб. И это, как оказалось, было только начало. Далее россияне оккупировали наш Крым и Донбасс, что привело к новым потерям, - вспоминает Сергей Малик. - Как по мне, это стало пусть и болезненным, но большим шагом на пути к независимости от России. Это одно из важнейших событий за 29 лет Украины. Мне посчастливилось увидеть Украину за 8 месяцев до войны и оккупации. Объехал страну на мотоцикле по периметру за 13 дней".

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24 августа 1991 Верховный Совет Украинской ССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", 1 декабря 1991 подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.