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понедельник, 24 августа 2020 17:01

Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому

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Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Геннадий Друзенко: Полноценное ощущение независимости пришло с первым выстрелом в зеленого человечка на Донбассе. Фото: Тарас Подолян

Когда ты независим, можешь самостоятельно решать свою судьбу. Пусть иногда неудачно, иногда - с ошибками. Однако делать это по собственному желанию, не подчиняясь никому.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua международный юрист Геннадий Друзенко.

"Полноценное ощущение независимости пришло с первым выстрелом в "зеленого человечка" на Донбассе. В 1991 году еще не могли окончательно принять, поверить в свою суверенность. Большинство населения до сих пор находилась под российским влиянием. Пусть отдельные люди воевали с РФ, защищая телецентр в Литве, или же, отстаивая независимость Чечни. Однако это были единичные случаи. В марте-апреле 2014 года начали защищать от агрессора собственную землю", - отмечает он.

Есть несколько основных событий в нашей новейшей истории, убежден эксперт.

"Первое - конечно, референдум за независимость. Хотя и не полностью понимая ее суть, к независимости стремилось абсолютное большинство украинцев того времени. Также - Революция на граните, акция "Украина без Кучмы". Именно тогда украинцы начали осваивать протестные площади. Похороны патриарха Владимира Романюка. Тогда впервые использовали силовиков против народа (18 июля 1995 года попытка похоронить тело патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление со стороны духовенства Московского патриархата и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины. - Gazeta.ua). Конечно, оранжевая революция и Майдан. Однако главным и самым решающим событием стала война. Она разделила нашу жизнь на "до" и "после". Стала конечной точкой невозврата. Показала, кто - враг, а кто - друг", - объясняет Геннадий Друзенко.

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Украину ждет большое будущее, если сможем устоять и не покориться врагу.

"Наше государство может стать страной свободных возможностей. Такой себе европейской Америкой. Одним из символов нашей независимости является разнообразие. Мы - не такая гомогенная нация, как поляки или литовцы. В этом разнообразии - наша сила. Или станем таким государством, или в очередной раз исчезнем с политической карты мира", - добавляет он.

24 августа 1991 провозгласили Акт Независимости Украинского государства.

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