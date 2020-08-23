Независимость - это свобода каждого человека

"Независимость - это, когда можешь выбирать, в каком направлении двигаться", - Ярослав Жилкин. ФОТО: FACEBOOK

Независимость страны - это свобода каждого человека. Когда можешь себя обеспечивать, выбирать, в каком направлении двигаться, где работать, с кем дружить, а с кем - не иметь ничего общего.

Об этом Gazeta.ua сказал председатель правления Всеукраинского общественного объединения поисковых организаций "Союз" Народная память" Ярослав Жилкин.

"1991 независимость просто свалилась на обычных людей. Некоторые долго привыкали к ней, ведь были вырваны из зоны комфорта. Затем, за время президентства Кучмы, наступил период тишины и стабильности. Но изменения в обществе назревали и состоялись они во время Оранжевой революции и Революции Достоинства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития

Сейчас хотелось бы, чтобы наша страна стала субъектом политики, а не объектом. Чтобы с нами считались, учитывали наши решения. Важными для независимого государства являются обычные вещи - улучшение жизненных показателей граждан и развития самой страны. Нужно, чтобы была национальная идея - путь к строительству сильного государства. Для этого мало просто стремиться в Евросоюз. Необходимо сделать страну самодостаточной.

Впервые крупнейший патриотический всплеск почувствовал 2012 году, когда в Украине проходил чемпионат Европы по футболу. Тогда я даже плакал, чувствовал невероятную гордость за свою страну.

А важнейшими событиями в личной жизни за весь период независимости является рождения моих детей - дочери и трех сыновей.

К сожалению, в последние годы все чаще закрадываются мысли о переезде за границу. Когда видишь, что справедливости нет, закон не действует, начинаешь разочаровываться ".

24 августа – это настоящий праздник, поскольку провозглашение независимости Украины было давно ожидаемым, желанным событием для многих людей. Об этом сказала журналистка, исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика (Киев) Светлана Еременко.