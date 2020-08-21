Независимость – это моя гордость и моя боль

"Независимость не стала для меня неожиданностью, потому что была давно ожидаемым, желанным событием", – говорит Светлана Еременко. Фото: Facebook/Svitlana Yeremenko

24 августа – это настоящий праздник, поскольку провозглашение независимости Украины было давно ожидаемым, желанным событием для многих людей.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказала журналистка, исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика (Киев) Светлана Еременко.

"Я помню почти все события, свои публикации, предшествовавшие тому историческому событию – Акту провозглашения независимости Украины... Тогда, в 1990-е, гласность, возрождение украинского языка, культуры, возвращение подлинной истории, демократия постепенно входили в нашу жизнь. А главное – менялись люди, становились более открытыми, искренними, верили в Украину, в то, что она станет цивилизованным государством. Однако понимали, что впереди много напряженной работы.

Именно тогда я познакомилась со многими жителями Донецка – патриотами Украины. Нашим общим ожиданиям способствовало принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Это событие мы с единомышленниками из Общества украинского языка и Руха восприняли с воодушевлением и уверенностью, что независимость – вот-вот, не за горами.

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К моменту провозглашения независимости в Донецке уже 2 года действовало "Общество украинского языка", краевая организация Народного Руха, "Мемориал". В русскоязычном "Комсомольце Донбасса" публиковался разворот "Клуб родного языка" на украинском языке. Поднимая на страницах газеты вопросы национальной идентификации, доказывая, что Донетчина – казацкий край, рассказывая о Василии Стусе, Иване Дзюбе, Олексе Тихом и других знаменитых украинцах – выходцах из Донбасса, я получала много писем: с благодарностями и... угрозами и проклятиями "бандеровке". Благодарностей было больше.

Август 1991 года выдался для меня очень насыщенным. На фестивале "Червона рута" в Запорожье я познакомилась с Вячеславом Чорноволом и взяла у него интервью. Это было 18 августа, а уже 19-го в Москве произошел переворот и все заговорили о ГКЧП. Три дня я жила в страшном напряжении, зная – в "конторе" составили списки. Под "конторой" понималось КГБ. А у меня было 2 маленьких детей.

24 августа Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. До сих пор помню, первым с независимостью Украины меня поздравил председатель Общества украинского языка Владимир Белецкий. Я почувствовала не просто радость – трудно передать эти переживания: необычную эйфорию, подъем, огромную гордость! Что-то подобное я испытывала во время Оранжевой революции и в 2014-м – во время многотысячных вече на Майдане.

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Независимость не стала неожиданностью, так как была для меня давно ожидаемым событием. А в 2014-м году стала еще и моей болью, потому что началась война на Донбассе.

Мне всегда было обидно и горько слышать, что независимость далась нам легко и бескровно. А как же те сотни тысяч патриотов, которые боролись за нее на протяжении веков, отдавали свои жизни? Но после Революции достоинства и героической борьбы наших защитников на востоке страны вряд ли у кого повернется язык сказать что-то подобное. Настоящая независимость Украины закаляется сегодня, как и настоящая политическая нация. И уже сейчас эти понятия наполняются реальным содержанием. Будет ли так дальше? Зависит от каждого из нас, от нашей гражданской позиции, активности, сопереживания и действий.

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Я люблю Украину, ее огромные пространства, величественный Днепр, замечательную природу, Киев. У меня было несколько возможностей остаться в Америке или уехать в Канаду, но каждый раз я думала: если не мы, то кто? Если не я, то кто будет строить демократическую европейскую Украину? Я мечтаю, чтобы она такой стала и прилагаю к этому усилия.

Сейчас у нас очень сложные и тревожные времена: война России против Украины, слабая неопытная власть. Многие люди разочарованы и отчаялись. И на протяжении веков у украинцев были разные сложные ситуации, но мы выжили! Поэтому сейчас, по моему мнению, важно объединяться всем неравнодушным, всем, кому болит судьба Украины, всем, кто хочет лучшей страны для своих детей. Объединяться, верить и прилагать усилия, чтобы сохранить долгожданную и такую ​​ценную независимость!"

Независимость – это украинские книги в книжных магазинах и музыка в эфире. Так считает писатель Анатолий Днистровий.