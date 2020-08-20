Соболев: "Независимость - это ежедневная работа над собой"Фото: DOU

Независимость - это ежедневная работа над собой, чтобы самому становиться свободным и более настоящим. Тогда складываемся в супердержаву. Речь идет не только подвигах воинов, а и о тех, кто плотнее надевает маску в метро или борется за упорядочение сквера возле своего дома. Как говорил Евгений Сверстюк: "Достоинство нации - это сумма достоинств ее граждан".

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал журналист, нардеп Верховной Рады VIII созыва Егор Соболев.

"Большие события происходят потому, что каждый из нас делает маленькие шаги. Когда переживаем большой подъем как общество, думаем, какие мы все-таки свободные и независимые. Так было на журналистских протестах против цензуры, которые мы организовывали в 2004 году. Затем во время оранжевой революции и Революции достоинства. Поражают наши воины в этой войне и количество волонтеров. В то же время вижу много признаков сохранения колониальных связей и зависимостей. Это ядерная энергетика и мобильная связь, где мы в руках России. Это и дезинформация, которая охватывает мозги около трети населения Украины. Вывод - утверждением независимости нужно заниматься ежедневно, как сохранением своего здоровья или любовью.

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Главным символом нашей независимости считаю украинский флаг. Под сине-желтым нам инстинктивно хотелось быть во все переломные моменты нашей государственности. Он объединял миллионов", - говорит Соболев.

24 августа 1991 Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря того же года его подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "да".