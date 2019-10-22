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вторник, 22 октября 2019 23:24

Невозможно не расчувствоваться: 3 впечатляющие истории жизни и спасения собак из приюта
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Журналистка Лана Ветрова с мужем воспитывает 3 собак, которых привезла домой из приюта.

"Мы с мужем давно планировали взять животное из того приюта, где самые сложные условия содержания. Хотели собачку, которая сможет с нами путешествовать. Удивились, когда в приюте увидели очень позитивную и невероятно хорошую лайку. Не понимаю, для чего люди платят кучу денег за породистых животных, когда в приютах есть собаки любой породы или возраста. Наша лайка сразу выбрала себе место за нами в микроавтобусе. Охраняет его уже 4 года. Она уникальна тем, что у нее всегда хорошее настроение и куча энергии. Поэтому назвали ее Дзыга.

Автор: Лана Ветрова
  Дзыга была первой собакой, которую Лана Ветрова с мужем взяли из приюта
Дзыга была первой собакой, которую Лана Ветрова с мужем взяли из приюта

В приюте рассказали, что от нее дважды отказывались хозяева. Ее брали, как собаку для охоты, а она очень боится выстрелов. Когда-то даже и у нас чуть не сбежала из-за петард в соседнем дворе. Теперь ненавижу пиротехнику. Мы ее третьи и последние хозяева. Когда забрали лайку, меня не покидало ощущение, что ее забрали бы и без нас. Породистых собак забирают чаще. Мне же хотелось взять безнадежную собачку, которую бы никто кроме нас не забрал, - говорит Лана Ветрова.

Автор: Лана Ветрова
  Дзыгу дважды сдавали в приют. Ветровы - ее третьи и последние хозяева.
Дзыгу дважды сдавали в приют. Ветровы - ее третьи и последние хозяева.

Женщина работает руководителем Национального Реестра Рекордов Украины. По специальности - журналист. Участвует в зоозащитных акциях.

"Когда мы поехали за собакой второй раз, то застали, как привезли рыжего щенка и запирали его в клетку. Он сопротивлялся и протестовал. Когда клетка захлопнулась, собака, как ребенок начал плакать от страха и отчаяния. Я была неподалеку, угощала собак печеньем. Подошла и к нему. Напуганный щенок был таким голодным, что пытался проглотить печенье целиком. Решила сначала успокоить его, а потом уже уйти. Начала гладила через прутья. Он изо всех сил пытался пролезть поближе и застрял. Начала его освобождать, позвала на помощь работника. Когда среди тех прутьев вытащила щенка, он с такой надеждой заглядывал мне в глаза и лез на руки, что я не смогла посадить его обратно в клетку. Назвали щенка Укропом, потому что это был 2014 год. Он имеет характер настоящего мужчины. Простой и надежный. Когда Дзыга провоцирует его на шалости, то потом по-женски хитренько избегает наказания. Укроп этого не делает. Готов отвечать за двоих, потому что всегда защищает ее. Привнес в семью ощущение настоящей дружбы. Он наша защита и опора. Но меня опять не покидало ощущение, что такого золотого красавца-метиса тоже бы кто-то из приюта забрал", - добавляет Ветрова.

Автор: Лана Ветрова
  Укропа забрали из приюта, когда он был щенком
Укропа забрали из приюта, когда он был щенком

Зоозащитница уговорила мужа взять третью собаку из приюта вместо подарка на 8 Марта.

"Я хотела взять беспородного щенка. Чувствовала, что он ждет именно меня. Потому что люди, как правило, даже не доходят до тех клеток, где сидят несчастные собаки - без пород и без имен. Муж уже сердился. Да и я понимала, что третья собака - это слишком большая нагрузка. Но знала, что по-другому не смогу. Упросила его на 8 Марта вместо подарка взять еще одну собаку. В приюте мы попросили открыть помещение бывшего коровника, где во влажных, мокрых и холодных клетках сидели никому не нужныеживотные. Когда идешь, то несчастные собаки втискиваются в стену от испуга. Их не выгуливают. Они не социализированы. Их вылавливают на улицах живодеры, и бросают в клетки. У собак стресс, у некоторых депрессия. На этом их нормальная жизнь заканчивается.

Автор: Лана Ветрова
  Лана Ветрова хотела взять из приюта собаку, которую кроме него никто бы ее никто не забрал.
Лана Ветрова хотела взять из приюта собаку, которую кроме него никто бы ее никто не забрал.

Я шла тем бесконечным рядом клеток под общий лай и чувствовала, что моя собака среди них. Останавливалась у каждой из клеток и приговаривала: "Я ищу тебя, где ты, моя собачка?". Вдруг в одной из клеток ко мне начала медленно подползать по мокрому полу серенькая, как мышка, неприметная собака. В глазах я увидела страх и просьбу: "погладь меня". Так мы нашли друг друга. Она или родилась в приюте или попала туда еще щенком. Больше о ней никто ничего не мог мне там рассказать. Ей было уже 5 лет и за всю свою жизнь она ни разу не выходила на улицу. На клетке висел приговор: "Без породы, без имени".

Автор: Лана Ветрова
  Читу забрали из приюта в возрасте 5 лет.
Читу забрали из приюта в возрасте 5 лет.

Когда Чита впервые вышла на улицу, то испугалась и прижалась к земле.

"Оторвать от земли ее было невозможно. На руках заносили в машину. Думала, что в авто у нее вообще сердце от испуга остановится. По дороге она успокоилась, прижалась всем тельцем ко мне, и с интересом смотрела в окно. Возможно, в тот момент она сердцем почувствовала, что это ее дорога домой. Имя оставили ей из приюта - Чита. Там всех беспородных собак так называли. У нее поломано ребро, порвана губа и многочисленные шрамы. Хотя выглядит она очень красиво. Могу себе представить, что пережила Чита. Сидела в клетке с другими не стерилизована. Много раз рожала детишек прямо на полу. Куда они потом девались, никто не знает. Возможно, их поедали собаки, а может просто шваброй выгребали и выбрасывали. Дома поселили ее на втором этаже, где живет моя дочь, чтобы она не чувствовала ревности и конкуренции Дзиги. Укроп дружит с обоими", - вспоминает хозяйка собак.

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  Лана Ветрова с мужем взяли третью собаку из приюта, которая находилась в отделе беспородных и безымянных.
Лана Ветрова с мужем взяли третью собаку из приюта, которая находилась в отделе беспородных и безымянных.

После приюта у Читы остался страх на подсознательном уровне.

"Чита до сих пор боится резких движений, шума, громкой музыки, или когда вокруг много людей. Ей нужен покой, родная территория и мы. Она уязвима и очень чувственная девочка. Любит с нами ездить в авто на природу. Чита дала мне понимание того, что надо спасать собак из тех темных полусырых клеток. Беспородные собаки пропадают в приютах. Ей повезло, а тысячам другим - нет. Теперь уже точно знаю, что беспородные собаки из приюта - это безподобные друзья и компаньоны в семье. Они чувствуют безграничную благодарность и преданность за то, что ты их спасаешь. Чита всегда очень деликатно лижет мне руку, когда я даю ей миску с едой. И только после этого начинает есть. Мы всех своих друзей агитируем брать собак из приюта, а не финансировать бизнес разведения собак.

Автор: Лана Ветрова
  Ветровы всем своим друзьям советуют брать животных из приютов. Те чувствовать благодарность всю жизнь и станут хорошими друзьями для всей семьи.
Ветровы всем своим друзьям советуют брать животных из приютов. Те чувствовать благодарность всю жизнь и станут хорошими друзьями для всей семьи.

Супруги зоозащитников снимают сериал, где главные актеры - Дзига и Укроп. Хотят на собственном примере показать, что нужно не бояться брать собак из приютов и изменить отношение общества к ним.

"Половина уличных собак - это неудачные эксперименты розведенцив и заводчиков. Финансировать их - это участвовать в страданиях животных. В приютах есть даже домашние собаки, которых сдают туда вместе с аксессуарами: модными ошейниками со стразами, лежаками с именами, одеждой. То есть, собака этим "хозяевам" нужна была, как игрушка. Наигрались - надоел. Не понимаю людей, которые выбирают породистых собак, чтобы подчеркнуть свой статус и самоутвердиться. Круто, когда берешь беспородных животных или спасаешь с улицы. Это больше говорит о твоих человеческие качества и вызывает уважение, чем покупка собаки в качестве дополнения к авто или дизайну квартиры", - говорит женщина.

В сети появилось видео, на котором собака старательно завывает под гимн Украины, что звучит из громкоговорителя.

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