Невозможно не расчувствоваться: 3 впечатляющие истории жизни и спасения собак из приюта

Журналистка Лана Ветрова с мужем воспитывает 3 собак, которых привезла домой из приюта.

"Мы с мужем давно планировали взять животное из того приюта, где самые сложные условия содержания. Хотели собачку, которая сможет с нами путешествовать. Удивились, когда в приюте увидели очень позитивную и невероятно хорошую лайку. Не понимаю, для чего люди платят кучу денег за породистых животных, когда в приютах есть собаки любой породы или возраста. Наша лайка сразу выбрала себе место за нами в микроавтобусе. Охраняет его уже 4 года. Она уникальна тем, что у нее всегда хорошее настроение и куча энергии. Поэтому назвали ее Дзыга.

Автор: Лана Ветрова Дзыга была первой собакой, которую Лана Ветрова с мужем взяли из приюта

В приюте рассказали, что от нее дважды отказывались хозяева. Ее брали, как собаку для охоты, а она очень боится выстрелов. Когда-то даже и у нас чуть не сбежала из-за петард в соседнем дворе. Теперь ненавижу пиротехнику. Мы ее третьи и последние хозяева. Когда забрали лайку, меня не покидало ощущение, что ее забрали бы и без нас. Породистых собак забирают чаще. Мне же хотелось взять безнадежную собачку, которую бы никто кроме нас не забрал, - говорит Лана Ветрова.

Автор: Лана Ветрова Дзыгу дважды сдавали в приют. Ветровы - ее третьи и последние хозяева.

Женщина работает руководителем Национального Реестра Рекордов Украины. По специальности - журналист. Участвует в зоозащитных акциях.

"Когда мы поехали за собакой второй раз, то застали, как привезли рыжего щенка и запирали его в клетку. Он сопротивлялся и протестовал. Когда клетка захлопнулась, собака, как ребенок начал плакать от страха и отчаяния. Я была неподалеку, угощала собак печеньем. Подошла и к нему. Напуганный щенок был таким голодным, что пытался проглотить печенье целиком. Решила сначала успокоить его, а потом уже уйти. Начала гладила через прутья. Он изо всех сил пытался пролезть поближе и застрял. Начала его освобождать, позвала на помощь работника. Когда среди тех прутьев вытащила щенка, он с такой надеждой заглядывал мне в глаза и лез на руки, что я не смогла посадить его обратно в клетку. Назвали щенка Укропом, потому что это был 2014 год. Он имеет характер настоящего мужчины. Простой и надежный. Когда Дзыга провоцирует его на шалости, то потом по-женски хитренько избегает наказания. Укроп этого не делает. Готов отвечать за двоих, потому что всегда защищает ее. Привнес в семью ощущение настоящей дружбы. Он наша защита и опора. Но меня опять не покидало ощущение, что такого золотого красавца-метиса тоже бы кто-то из приюта забрал", - добавляет Ветрова.

Автор: Лана Ветрова Укропа забрали из приюта, когда он был щенком

Зоозащитница уговорила мужа взять третью собаку из приюта вместо подарка на 8 Марта.

"Я хотела взять беспородного щенка. Чувствовала, что он ждет именно меня. Потому что люди, как правило, даже не доходят до тех клеток, где сидят несчастные собаки - без пород и без имен. Муж уже сердился. Да и я понимала, что третья собака - это слишком большая нагрузка. Но знала, что по-другому не смогу. Упросила его на 8 Марта вместо подарка взять еще одну собаку. В приюте мы попросили открыть помещение бывшего коровника, где во влажных, мокрых и холодных клетках сидели никому не нужныеживотные. Когда идешь, то несчастные собаки втискиваются в стену от испуга. Их не выгуливают. Они не социализированы. Их вылавливают на улицах живодеры, и бросают в клетки. У собак стресс, у некоторых депрессия. На этом их нормальная жизнь заканчивается.

Автор: Лана Ветрова Лана Ветрова хотела взять из приюта собаку, которую кроме него никто бы ее никто не забрал.

Я шла тем бесконечным рядом клеток под общий лай и чувствовала, что моя собака среди них. Останавливалась у каждой из клеток и приговаривала: "Я ищу тебя, где ты, моя собачка?". Вдруг в одной из клеток ко мне начала медленно подползать по мокрому полу серенькая, как мышка, неприметная собака. В глазах я увидела страх и просьбу: "погладь меня". Так мы нашли друг друга. Она или родилась в приюте или попала туда еще щенком. Больше о ней никто ничего не мог мне там рассказать. Ей было уже 5 лет и за всю свою жизнь она ни разу не выходила на улицу. На клетке висел приговор: "Без породы, без имени".

Автор: Лана Ветрова Читу забрали из приюта в возрасте 5 лет.

Когда Чита впервые вышла на улицу, то испугалась и прижалась к земле.

"Оторвать от земли ее было невозможно. На руках заносили в машину. Думала, что в авто у нее вообще сердце от испуга остановится. По дороге она успокоилась, прижалась всем тельцем ко мне, и с интересом смотрела в окно. Возможно, в тот момент она сердцем почувствовала, что это ее дорога домой. Имя оставили ей из приюта - Чита. Там всех беспородных собак так называли. У нее поломано ребро, порвана губа и многочисленные шрамы. Хотя выглядит она очень красиво. Могу себе представить, что пережила Чита. Сидела в клетке с другими не стерилизована. Много раз рожала детишек прямо на полу. Куда они потом девались, никто не знает. Возможно, их поедали собаки, а может просто шваброй выгребали и выбрасывали. Дома поселили ее на втором этаже, где живет моя дочь, чтобы она не чувствовала ревности и конкуренции Дзиги. Укроп дружит с обоими", - вспоминает хозяйка собак.

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Лана Ветрова с мужем взяли третью собаку из приюта, которая находилась в отделе беспородных и безымянных.

После приюта у Читы остался страх на подсознательном уровне.

"Чита до сих пор боится резких движений, шума, громкой музыки, или когда вокруг много людей. Ей нужен покой, родная территория и мы. Она уязвима и очень чувственная девочка. Любит с нами ездить в авто на природу. Чита дала мне понимание того, что надо спасать собак из тех темных полусырых клеток. Беспородные собаки пропадают в приютах. Ей повезло, а тысячам другим - нет. Теперь уже точно знаю, что беспородные собаки из приюта - это безподобные друзья и компаньоны в семье. Они чувствуют безграничную благодарность и преданность за то, что ты их спасаешь. Чита всегда очень деликатно лижет мне руку, когда я даю ей миску с едой. И только после этого начинает есть. Мы всех своих друзей агитируем брать собак из приюта, а не финансировать бизнес разведения собак.

Автор: Лана Ветрова Ветровы всем своим друзьям советуют брать животных из приютов. Те чувствовать благодарность всю жизнь и станут хорошими друзьями для всей семьи.

Супруги зоозащитников снимают сериал, где главные актеры - Дзига и Укроп. Хотят на собственном примере показать, что нужно не бояться брать собак из приютов и изменить отношение общества к ним.

"Половина уличных собак - это неудачные эксперименты розведенцив и заводчиков. Финансировать их - это участвовать в страданиях животных. В приютах есть даже домашние собаки, которых сдают туда вместе с аксессуарами: модными ошейниками со стразами, лежаками с именами, одеждой. То есть, собака этим "хозяевам" нужна была, как игрушка. Наигрались - надоел. Не понимаю людей, которые выбирают породистых собак, чтобы подчеркнуть свой статус и самоутвердиться. Круто, когда берешь беспородных животных или спасаешь с улицы. Это больше говорит о твоих человеческие качества и вызывает уважение, чем покупка собаки в качестве дополнения к авто или дизайну квартиры", - говорит женщина.

В сети появилось видео, на котором собака старательно завывает под гимн Украины, что звучит из громкоговорителя.