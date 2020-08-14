Неудобства красной зоны: на каких станциях нельзя будет сесть на поезд

С 17 августа приостановят продажу билетов со станций Дубно, Самбор и Клевань. Фото: pixabay.com

На станциях Самбор, Дубно и Клевань из-за ухудшения эпидемической ситуации будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

С понедельника 17 августа приостановят продажу билетов со станций Дубно, Самбор и Клевань на 6 пар поездов. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Билеты на поезда: №98/97 Ковель - Киев, №49/50 Киев - Трускавец, №45/46 Ужгород - Лисичанск, №231/232 Ивано-Франковск - Геническ, №217/218 Киев - Рахов и №743/744 Киев - Львов с этих трех станций продавать не будут. Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет с получением 100% возмещения стоимости.

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Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. А ко Дню Независимости назначила дополнительные скоростные поезда.