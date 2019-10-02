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среда, 02 октября 2019 07:52

"Нет капитуляции!" - украинцы объединились против "формулы Штайнмаера"

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Вечером 1 октября во разных городах Украины устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмаера".

В Мариуполе на центральной площади собрались около 50 человек. Пришли местные волонтеры, члены Союза ветеранов АТО, активисты организаций "Східна брама", "Сила людей". Скандировали: "Нет капитуляции!". Полагают, что "формулу Штайнмаера" реализует по российскому сценарию - не в пользу суверенитета Украины, пишет 112.ua.

Автор: novosti.dn.ua
  1 октября на центральной площади Мариуполя собралось 50 человек
1 октября на центральной площади Мариуполя собралось 50 человек

В областное управление Службы безопасности Украины в Харькове вышли несколько десятков человек. По их мнению, заявление президента Владимира Зеленского о согласовании "формулы Штайнмаера" является шагом капитуляции. Были активисты "Фрайкора", "Національної дружини" и "Демократичної сокири".

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Демонстранты просят СБУ привлечь к ответственности второго президента Украины Леонида Кучму и других участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Автор: hromadske.ua
  В Харькове протестовали под управлением СБУ
В Харькове протестовали под управлением СБУ

Акция против принятия "формулы Штайнмаера" также прошла под управлением СБУ во Львове. Начальник штаба Нацкорпуса области передал требования активистов заместителю председателя местной государственной администрации и представителю СБУ.

Автор: facebook.com/NClviv5
  Во Львове скандировали участники Нацкорпуса
Во Львове скандировали участники Нацкорпуса

"План Штайнмаера" - формула, согласно которой оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями согласно украинскому законодательству.

В Минске украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы подписала "формулу Штайнмайера". Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма,

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