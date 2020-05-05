Несет ли СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны - соцопрос

СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, считают украинцы. Фото: pixabay.com

Большинство украинцев считает СССР вместе с Германией ответственным за начало Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?"

С утверждением, что СССР вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, согласились 56% респондентов, не согласились - 24%, еще 20% не определились.

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Причем кардинальных различий в ответе между всеми возрастными группами до 70 лет нет.

"Люди старшей возрастной категории лишь несколько меньше соглашаются с этим утверждением, но среди них больше тех, кто не определился. Региональные различия составляют не более 19% (на западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на востоке - 44%)", - говорится на сайте фонда.

Ранее Фонд "Демократические инициативы" сообщил, что более 60% жителей Украины не поддерживают идеи участия украинских политиков в мероприятиях ко Дню Победы в Москве.