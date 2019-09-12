Непрофессиональная и циничная власть - обречена. Самое интересное в журнале "Країна"

Власть хочет понравиться всем. Никто подробно не изучал трудовые биографии и декларации людей, которых назначают министрами. Снятие депутатской неприкосновенности приведет к тому, что любого политика можно бросить в тюрьму. Мол, теперь все мы равны перед законом. Так почему же в европейских странах и США везде прописана депутатская неприкосновенность? А чтобы депутат мог говорить то, о чем на самом деле думает. Если он - бандит, так снимайте с него неприкосновенность. С Лазаренко же снимали, - говорит "Країні" писатель и политик Виктор ТЕРЕН.
Деградация профессионализма началась раньше, а сейчас достигла своего апогея.
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