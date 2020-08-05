Непокорный Тернополь. В городе с красной зоной карантина все работает в обычном режиме

В Тернополе местные власти решили не ужесточать карантин. Фото: Pixabay

В Тернополе власть отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций.

Это должны были сделать по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС - ввести в городе красную карантинную зону с 3 августа, рассказал мэр Тернополя Сергей Надал в интервью "Українській правді".

"Все работает в обычном режиме. Общественный транспорт, детские сады работают. Мы рекомендовали субъектам хозяйствования продолжить работу, поэтому все работают. По состоянию на 2 августа, в Тернополе все показатели соответствуют зеленой зоне. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Кто-то может нам объяснить перед тем, как принимать такое решение? У меня впечатление, что эти люди живут на другой планете, они не понимают, что происходит внизу, на Земле", - сказал мэр.

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По словам Надала, он действовал согласно закону. Собрали орган местного самоуправления, и он принял решение не ужесточать карантин, а если кто-то считает, что они сделали неправильно, то пусть попробует обжаловать это в суде.

Также городской глава Тернополя уверяет, что было невозможно обратиться в Минздрав, так как решение приняли в конце дня в пятницу, а суббота, воскресенье были выходные.

Он также напомнил, что в понедельник уже решили на сессии не усиливать карантин.

Несогласие с отнесением Тернополя к красной зоне карантина выразил городской совет. Такое решение было принято на внеочередной сессии совета, сообщил глава города Сергей Надал на странице в Facebook. По его словам, за І полугодие город потерял 100 млн грн.