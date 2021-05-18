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вторник, 18 мая 2021 13:13

Непогода не отступит: предупредили о грозах с градом

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Среда выдастся дождливой на значительной части континентальной Европы.

В Украине циклоническая деятельность 19 мая также организует дожди и грозы, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Возможны шквалы и град.

"Берите зонты и будьте внимательными. На дорогах мокро и скользко", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня ожидается +18...23°С. Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье - слабый, южных направлений. На западе, а также на Житомирщине и Киевщине будет немного прохладнее, +14...19°С.

В Киеве завтра снова дожди и грозы. Днем воздух будет свежим, в пределах +18°С.

В ближайшей перспективе солнечной и теплой будет суббота, 22 мая.

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На Киевщине и в столице 20-21 мая временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха прогнозируется около +15...20°С.

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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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