Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 855
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1431
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3960
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 837
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 657
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 756
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
24
8
3
4
12
Показали вещи заключенных &quot;Стрыйской Бастилии&quot;, где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Подрыв элеватора показали на видео
Подрыв элеватора показали на видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 873
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 783
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 423
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 450
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 07:52

Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом

  Комментировать
Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом
В Киеве и области 17 мая также ожидаются грозы. Фото: pixabay.com

17 мая в Украине ожидаются значительные дожди и грозы.

В южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Температура днем +18...23°, на Левобережье в пределах +24...29°. В Киеве и области 17 мая также ожидаются грозы, передают штормовое предупреждение. Температура днем составит +15...23°.

18 мая в большинстве областей обещают умеренные, в Карпатском регионе значительные осадки, местами грозы. 19 мая возможны небольшие кратковременные дожди, а в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью составит +5...10°, днем поднимется до +11...16°. На остальной территории ночью +8...13°, днем +15...20°, на востоке и юго-востоке страны до +24°.

В столице и области 18 мая ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Температура ночью составит +8...13°, днем +15...20°. 20-21 мая временами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью ожидается +7...13°, а днем воздух прогреется до +15...21°.

На Киевщине и в столице 20-21 мая временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха прогнозируется около +15...20°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

17 мая в народе отмечают день Пелагеи Заступницы, покровительницы птиц, девственниц и несправедливо обиженных женщин. Сегодня также делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек. Они являются символом состоятельности и сытости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Началась наступательная операция "Фридерикус-1"

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 5724
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 5292
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4356
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3969
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3456
Общество
Как изменились Covid-цифры за выходные
Как изменились Covid-цифры за выходные Просмотров: 360
Украина ожидает 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит
Украина ожидает 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит Просмотров: 162
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз Просмотров: 927
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 684
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть Просмотров: 531
Больше всего комментируют
14
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
3
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 56232
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть