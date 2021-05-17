Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом

В Киеве и области 17 мая также ожидаются грозы. Фото: pixabay.com

17 мая в Украине ожидаются значительные дожди и грозы.

В южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

Температура днем +18...23°, на Левобережье в пределах +24...29°. В Киеве и области 17 мая также ожидаются грозы, передают штормовое предупреждение. Температура днем составит +15...23°.

18 мая в большинстве областей обещают умеренные, в Карпатском регионе значительные осадки, местами грозы. 19 мая возможны небольшие кратковременные дожди, а в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью составит +5...10°, днем поднимется до +11...16°. На остальной территории ночью +8...13°, днем +15...20°, на востоке и юго-востоке страны до +24°.

В столице и области 18 мая ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Температура ночью составит +8...13°, днем +15...20°. 20-21 мая временами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью ожидается +7...13°, а днем воздух прогреется до +15...21°.

На Киевщине и в столице 20-21 мая временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха прогнозируется около +15...20°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

17 мая в народе отмечают день Пелагеи Заступницы, покровительницы птиц, девственниц и несправедливо обиженных женщин. Сегодня также делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек. Они являются символом состоятельности и сытости.