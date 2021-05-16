Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть

Автор: pixabay.com Свята Пелагея є покровителькою птахів

17 мая в народе отмечают день Пелагеи Заступницы, покровительницы птиц, девственниц и несправедливо обиженных женщин.

В этот день женщины обращались в молитвах к святой Пелагии, чтобы она защитила их от деспотических мужчин и обид. Считалось, что женщина в этот день даже еду готовить не должна. Мужчинам же приходилось самим делать большую часть работы по дому.

Сегодня делают заготовки для изготовления кленовых, березовых или липовых деревянных ложек. Они являются символом состоятельности и сытости. Такие ложки часто украшали причудливой росписью и резьбой, а затем подносили в подарок - это считалось очень престижным. Часто носили деревянные ложки с собой, сложив их в специальный футляр.

Автор: uezd.com.ua Сегодня делают заготовки для особых ложек

Следили 17 мая за черемухой. Так, если в ней уже появились цветы, то считалось, что сеять пшеницу поздно, и урожай не соберешь. В садах тем временем начинали цвести груши, яблони, вишни, и их пытались прививать именно в этот день.

Сегодня ни в коем случае нельзя обижать птиц, особенно ворон. Если человек сегодня зарубит какую домашнюю птицу, то она перестанет у него водится. Сегодня есть лучше другое мясо.

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Народные приметы 17 мая

Жуков много - будет засуха

Зацвела калина - можно сеять на грядки огурцы, тыкв, бобы, кукурузу

Есть росы утром 17 мая - погода изменится

Появились сережки на цветущих клена - можно высаживать свекла

Кует кукушка - примета к тому, что погода будет хорошая

Частый и сильный дождь предвещает богатый урожай

Если воробьи летают по небу стаями и не находят себе места - будет ветер

Бледное солнце - плохая погода продержится долго

Цветет поприще - вторая половина мая будет холодной

17 мая владельцы имен Антон, Кирилл, Лазарь, Мария, Никита, Пелагея празднуют День Ангела. Ранее имена для новорожденных выбирали по наиболее очевидной или желанной чертой характера ребенка или же в честь святого, которого почитают в день рождения ребенка. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении и значении имен сегодняшних именинников. Некоторые смогут определиться, как назвать своего малыша.