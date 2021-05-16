Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка

Сегодня Антон, Кирилл, Лазарь, Мария, Никита празднуют День Ангела. Фото: pixabay.com

17 мая владельцы имен Антон, Кирилл, Лазарь, Мария, Никита, Пелагея празднуют День Ангела.

Ранее имена для новорожденных выбирали по наиболее очевидной или желанной чертой характера ребенка или же в честь святого, которого почитают в день рождения ребенка. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении и значении имен сегодняшних именинников. Некоторые смогут определиться, как назвать своего малыша.

Имя Антон с древнегреческого языка переводится как рвется в бой, вступает в бой. Может иметь значение - воинственный, как ант.

Качественные характеристики имени Антон по звучанию следующие: хороший, большой, мужественный, активный, сильный, простой, красивый, гладкий, величественный, яркий, радостный, громкий, храбрый, мощный. Этот человек в центре внимания, обладает легким характером, оптимист.

Имя Кирилл происходит из древнегреческого языка и переводится как маленький господин, владыка.

Кирилл - человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неизвестны, если они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру вести себя, красивую одежду, тонкий вкус.

Имя Лазарь имеет еврейское происхождение и переводится как Божья помощь.

Лазаре - спокойные и терпеливые люди. Они уравновешены, вдумчивые, трудолюбивые, но медленные, а подгонять их - занятие абсолютно бессмысленно. У них золотые руки, они домовитые, хорошие семьянины. Лазари наделены большой добротой, у них много друзей.

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Имя Никита имеет древнегреческое происхождение. Значит победитель.

Это мужчины, которые знают себе цену. Они эгоистичны и целеустремленны, выбирают себе цель, идут к ней прямым путем. Не любят, чтобы ими командовали, они настойчивы, упрямы и одновременно, чувствительны и уязвимы. Внешне похожи на мать, характер же у них отцовский.

Имя Мария образовалось от древнееврейского имени Мирьям и означает желательна, горкая, беззаботная. Также его иногда переводят как отвергнута, печальная, госпожа.

Мария излучает вокруг себя тепло, доброту, внимание. Хорошая жена и хозяйка. Часто Марии бывают одинокими. Но это не тяготит. Для них более важна внутренняя свобода, ощущение гармонии с собой. Очень ценят покой, тишину, возможность просто подумать. Одновременно с этим ее привлекает все оригинальное, неординарное, таинственное.

Имя Пелагея имеет древнегреческие корни, означает морская, морское побережье, свободная, независимая, гордая.

Пелагея мягкая, терпеливая, с чувством юмора, независимая, свободная, привлекательная, загадочная, притягивает противоположный пол. Отношения для нее важнее, а уже потом карьера. На работе ее любят и ценят за ответственность, порядочность, рассудительность, профессионализм.

17 мая православные верующие чтят память святой мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Мученица жила в III в в городе Тарсе Малой Азии. Была дочерью знатных язычников и когда услышала проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу жизнь.