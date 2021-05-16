Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 783
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1359
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3627
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 819
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 603
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 747
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
24
8
3
4
12
Показали вещи заключенных &quot;Стрыйской Бастилии&quot;, где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Подрыв элеватора показали на видео
Подрыв элеватора показали на видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 846
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 774
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 414
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 333
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 03:00

Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка

  Комментировать
Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка
Сегодня Антон, Кирилл, Лазарь, Мария, Никита празднуют День Ангела. Фото: pixabay.com

17 мая владельцы имен Антон, Кирилл, Лазарь, Мария, Никита, Пелагея празднуют День Ангела.

Ранее имена для новорожденных выбирали по наиболее очевидной или желанной чертой характера ребенка или же в честь святого, которого почитают в день рождения ребенка. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении и значении имен сегодняшних именинников. Некоторые смогут определиться, как назвать своего малыша.

Имя Антон с древнегреческого языка переводится как рвется в бой, вступает в бой. Может иметь значение - воинственный, как ант.

Качественные характеристики имени Антон по звучанию следующие: хороший, большой, мужественный, активный, сильный, простой, красивый, гладкий, величественный, яркий, радостный, громкий, храбрый, мощный. Этот человек в центре внимания, обладает легким характером, оптимист.

Имя Кирилл происходит из древнегреческого языка и переводится как маленький господин, владыка.

Кирилл - человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неизвестны, если они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру вести себя, красивую одежду, тонкий вкус.

Имя Лазарь имеет еврейское происхождение и переводится как Божья помощь.

Лазаре - спокойные и терпеливые люди. Они уравновешены, вдумчивые, трудолюбивые, но медленные, а подгонять их - занятие абсолютно бессмысленно. У них золотые руки, они домовитые, хорошие семьянины. Лазари наделены большой добротой, у них много друзей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 16 мая - у кого сегодня праздник

Имя Никита имеет древнегреческое происхождение. Значит победитель.

Это мужчины, которые знают себе цену. Они эгоистичны и целеустремленны, выбирают себе цель, идут к ней прямым путем. Не любят, чтобы ими командовали, они настойчивы, упрямы и одновременно, чувствительны и уязвимы. Внешне похожи на мать, характер же у них отцовский.

Имя Мария образовалось от древнееврейского имени Мирьям и означает желательна, горкая, беззаботная. Также его иногда переводят как отвергнута, печальная, госпожа.

Мария излучает вокруг себя тепло, доброту, внимание. Хорошая жена и хозяйка. Часто Марии бывают одинокими. Но это не тяготит. Для них более важна внутренняя свобода, ощущение гармонии с собой. Очень ценят покой, тишину, возможность просто подумать. Одновременно с этим ее привлекает все оригинальное, неординарное, таинственное.

Имя Пелагея имеет древнегреческие корни, означает морская, морское побережье, свободная, независимая, гордая.

Пелагея мягкая, терпеливая, с чувством юмора, независимая, свободная, привлекательная, загадочная, притягивает противоположный пол. Отношения для нее важнее, а уже потом карьера. На работе ее любят и ценят за ответственность, порядочность, рассудительность, профессионализм.

17 мая православные верующие чтят память святой мученицы Пелагеи, девы Тарсийской.

Мученица жила в III в в городе Тарсе Малой Азии. Была дочерью знатных язычников и когда услышала проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу жизнь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Именины 17 мая - кого поздравлять и как назвать ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7146
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4086
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3627
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3195
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 3006
Общество
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
24
 Просмотров: 936
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 3006
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
8
 Просмотров: 657
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
3
 Просмотров: 882
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
11
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 56231
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть