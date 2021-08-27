Непогода накроет Украину в ночь на субботу - штормовое предупреждение

На части территорий Украины в ночь на субботу, 28 августа, ожидают резкое ухудшение погодны.
Об опасных метеорологических явлениях сообщили в пятницу в ДСНС Украины.
"Ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях - значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях - туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности, желтому.
Утром 24 августа в Ровно выпал сильный дождь. Улицы и дороги города затопило, сообщают жители в соцсетях.
Также в городе из-за ливня временно прекратили ездить троллейбусы, отменили фестиваль "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров".
Комментарии