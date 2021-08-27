Непогода накроет Украину в ночь на субботу - штормовое предупреждение

На части территорий Украины в ночь на субботу, 28 августа, ожидают резкое ухудшение погодны.

Об опасных метеорологических явлениях сообщили в пятницу в ДСНС Украины.

Автор: Укргидрометцентр На Украину надвигаются ливни и плотный туман. Уревень опасности - желтый

"Ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях - значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях - туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности, желтому.

Утром 24 августа в Ровно выпал сильный дождь. Улицы и дороги города затопило, сообщают жители в соцсетях. Также в городе из-за ливня временно прекратили ездить троллейбусы, отменили фестиваль "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров".