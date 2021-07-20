Непогода может натворить беды: украинцев шокировали прогнозом

21 июля Украина окажется одной из самых дождевых и свежих стран Европы.

Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Только крайний юг и Волынь уклонятся от серьезной непогоды.

"Поэтому уже сегодня планируйте завтрашний день, позаботьтесь о защите здоровья от скачков атмосферного давления, не пренебрегайте атмосферными процессами - защитите себя и свое имущество, учитывая прогноз погоды. Если прошлый дождь прошел у вас обильно, тихо и со словами "а разговоров было...", то это вовсе не означает, что завтра будет так же. Позаботьтесь о безопасной парковке для вашего автомобиля, а если уйдете утром из дома, закройте окна, чтобы не было сквозняков", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Град и шквалы охватят значительную часть нашей территории

Температура воздуха на западе, севере и в большинстве центральных областей Украины составит +22...27°С. Даже в Одесской и Николаевской областях воздух уже начнет меняться в сторону более свежего. Однако жара еще задержится завтра на востоке, Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке +30...34°С. 22 июля жара спадет и там.

Автор: facebook.com/tala.didenko Жара еще задержится завтра на востоке, Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму

Столицу завтра снова будет заливать дождями, прогремят грозы. Возможны шквалы и град. Температура воздуха снизится до +20°С. Будет мокро и ветрено. Сильные ливни и шквалы могут спровоцировать опасные последствия.

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Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и показывать +22°С ночью.