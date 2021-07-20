На смену жаре придут ливни с градом

20 июля в западных, северных и части центральных областей Украины наконец спадет жара.

В западных областях ожидается +22...27°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В северных областях будет +25...28°C.

"Контрасты в зоне фронта, который обуславливает дожди и ослабляет жару - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы. Серьезное изменение синоптической ситуации влечет за собой и серьезные последствия. Встречаем атмосферный фронт с вниманием и уважением к мощным атмосферным процессам", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko В западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха ощутимо понизится

В южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник предполагается +30...35°C. В центральных областях и Винницкой области +25...27°C, в Черкасской области +26...29°C, в Кропивницком с районами и на Полтавщине +27...31°C, на Днепропетровщине +29...33°C.

Осадки вероятны на Западе и севере. Во второй половине дня или уже под вечер грозовые дожди достигнут Одесщины, Николаевщины, Херсонщины, а также центра, кроме Днепропетровщины. Какие-то локальные осадки могут пройти и на Харьковщине. На Донетчине, Луганщине, на Запорожье и в Крыму 20 июля - сухая погода.

В Киеве во вторник ожидается +26...27°C, а в среду вообще скачок вниз до +22...24°C. Периодически будут дожди и гроза.

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Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и показывать +22°С ночью.