Неожиданно: рейтинг стран, откуда больше всего перечислили денег в Украине

Национальный банк Украины составил рейтинг стран по объему денежных переводов в Украину с начала года.
Больше всего средств перечислили из США и Израиля, пишет ua.news.
Определили топ-5 стран по суммам переводов:
• США - 18%,
• Израиль - 15%
• Италия - 9%
• Польша - 7%
• РФ - 6%
• Остальные 45% приходится на другие 202 страны.
А из Украины больше всего денег переводят в РФ (33%), Грузии (10%), Китая (6%), Азербайджана (6%), Узбекистана (4%).
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При этом, сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода в 7 раз больше сумм, отправленных за границу.
С нашей страны в 1 квартале 2019 перевели 75 млн долларов (в экв.) - 3,24% от общей суммы переводов.
В прошлом году украинские заробитчане больше всего денег домой перечислили из Польши - $3,6 млрд. Это на 17,5% больше, чем годом ранее. Из России перевели $948 млн. $870 млн поступило из Америки. Еще $846 млн — из Чехии.
Заробитчане в Италии отправили домой $492 млн. 2018-го в Украину от заробитчан поступило $10,9 млрд. Переводы выросли на 17,5%.
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