Неожиданно: рейтинг стран, откуда больше всего перечислили денег в Украине

Lenta.UA Создали рейтинг стран, откуда больше всего перечислили денег в Украину

Национальный банк Украины составил рейтинг стран по объему денежных переводов в Украину с начала года.

Больше всего средств перечислили из США и Израиля, пишет ua.news.

Определили топ-5 стран по суммам переводов:

• США - 18%,

• Израиль - 15%

• Италия - 9%

• Польша - 7%

• РФ - 6%

• Остальные 45% приходится на другие 202 страны.

А из Украины больше всего денег переводят в РФ (33%), Грузии (10%), Китая (6%), Азербайджана (6%), Узбекистана (4%).

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При этом, сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода в 7 раз больше сумм, отправленных за границу.

С нашей страны в 1 квартале 2019 перевели 75 млн долларов (в экв.) - 3,24% от общей суммы переводов.

В прошлом году украинские заробитчане больше всего денег домой перечислили из Польши - $3,6 млрд. Это на 17,5% больше, чем годом ранее. Из России перевели $948 млн. $870 млн поступило из Америки. Еще $846 млн — из Чехии. Заробитчане в Италии отправили домой $492 млн. 2018-го в Украину от заробитчан поступило $10,9 млрд. Переводы выросли на 17,5%.