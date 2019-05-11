Немецким фермерам не хватает работников из Украины

Центр Юнікс Германия приглашает украинцев для работы в поле

В Германии зафиксировали острый дефицит рабочей силы в агропромышленном комплексе.

Чтобы преодолеть его, местные фермеры готовы привлекать работников из Украины, обеспечивать их жильем и удовлетворять небольшие потребности, информирует Top agrar.

Ранее на немецких полях работало немало рабочих из других стран, в частности Румынии, Польши. Однако, из-за тяжелую работу, они начали переходить на другие, более легкие работы, в частности, на строительство и в отрасль обслуживания.

Сейчас самый недостаток рабочих рук образовался на сборе спаржи и клубники.

"Политики должны принять меры, чтобы стимулировать приток рабочей силы, в частности из Украины. Ведь в этом году к ним работу нанялись 800 работников вместо нужной 1000 человек ", - говорит директор Ассоциации спаржевых и ягодных фермеров в Нижней Саксонии Фред Айкхорст.

Для облегчения труда немецкие фермеры предлагают покупать дополнительное оборудование для сбора урожая. Также доставлять еду и напитки прямо в поле, организовывать работникам комфортные условия для жизни.

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При этом есть опасения, что из-за нехватки рабочих рук фермеры будут сокращать производство. А это обернется ростом цен для конечного потребителя.

Сейчас идут переговоры с Украиной, Сербией, Молдавией, Албанией и Македонией. Целью переговоров является подписание двусторонних соглашений, которые откроют немецкий рынок труда для сезонных работников.

Украинцы отказываются ехать на работу в Германию. Ищут заработков в Польше. В Германию хотят поехать 30% украинский, которые когда-либо работали за границей. В Польшу - 30%. Это связано с территориальной близостью страны, похожей языком и культурой.