Немец взялся убирать пляж в украинском городе

Мужчина из Германии каждое утро убирает мусор в Новоднестровске. Фото: Наталья Цимбалюк

Гражданин Германии взялся убирать пляж в Новоднестровске Днестровского района Черновицкой области.

"Этот человек из Германии, у него жена наша землячка, поэтому они время от времени приезжают сюда летом. Он отдыхает на Днестре с палаткой и практически каждое утро начинает день с уборки пляжа", - сообщила городская глава Новоднестровска Наталья Цимбалюк в Facebook.

Чистоту на пляже поддерживают коммунальщики, но отдыхающие все равно оставляют мусор.

"Это стихийная зона отдыха. Люди на нем могут отдыхать бесплатно. Поэтому на пляже летом негде стать. Но с тех пор, когда въезд на Вишневую перекрыли, на наш пляж массово ринулись отдыхающие из Винницкой и Хмельницкой стороны. Поддерживать чистоту за ними трудно", - добавила Цимбалюк.

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"Досадно что людям лень взять с собой несколько пакетов для мусора и после себя все собрать. Никто же не заставляет вас убирать после кого-то, уберите за собой. И тогда будет чистота и порядок", - пишут в комментариях.

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