Неизвестный выгуливал леопарда посреди города

Мужчину, который выгуливал леопарда, заметили в Киеве. Фото опубликовало фейсбук-сообщество UAnimals.

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным, - пишет администратор сообщества. - Более того, леопард является опасным животным. Такие "выгулы" несут угрозу как для леопарда, так и для прохожих".

Фото сделаны возле Ботанического сада, на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого.

В комментариях предполагают, что это может быть не леопард, а кошка породы ашера. Они имеют похожую раскраску и достигают метра в длину.

В техасском приюте "Френдс фор лайф" в США кота Квилти отсадили в отдельную клетку, потому что постоянно выпускал на волю других животных. Персонал несколько раз приходил на работу и видел, что по офису ходят коты. Их с вечера запирают в общей комнате.