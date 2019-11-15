Рептилии тоже бывают милыми: показали забавные фотодоказательства

Фото: earthporm.com

Слово "милый" вызывает в воображении образы котят, щенков, кроликов и других пушистых животных. Рептилии же со своей чешуйчатой скользкой кожей в этот перечень обычно не входят. Хотя на самом деле тоже обладают незаурядным обаянием и харизмой, умеют поднять настроение и зарядить позитивом.

Фотоподборку с рептилиями, способными покорить сердце каждого, представил Earth Porm.

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Лысая морская свинка по кличке Людвик завораживает своей миловидностью. За год из никому ненужного несчастного животного она стала настоящей звездой с множеством поклонников.