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пятница, 15 ноября 2019 23:28

Рептилии тоже бывают милыми: показали забавные фотодоказательства
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Эти животные не менее харизматичны, чем их пушистые сородичи.
Фото: earthporm.com
Эти животные не менее харизматичны, чем их пушистые сородичи.
Эти животные не менее харизматичны, чем их пушистые сородичи.
Эти животные не менее харизматичны, чем их пушистые сородичи.
Эти животные не менее харизматичны, чем их пушистые сородичи.

Слово "милый" вызывает в воображении образы котят, щенков, кроликов и других пушистых животных. Рептилии же со своей чешуйчатой скользкой кожей в этот перечень обычно не входят. Хотя на самом деле тоже обладают незаурядным обаянием и харизмой, умеют поднять настроение и зарядить позитивом.

Фотоподборку с рептилиями, способными покорить сердце каждого, представил Earth Porm.

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Лысая морская свинка по кличке Людвик завораживает своей миловидностью. За год из никому ненужного несчастного животного она стала настоящей звездой с множеством поклонников.

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