Неизвестный обстрелял иностранных студентов

Один з постраждалих відмовився від надання йому медичної допомоги. Фото: Reuters

В Киеве неизвестный стрелял в двух иностранных студентов.

В результате, двое 20-летних студентов получили ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция в субботу, 25 июля.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице

"Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли два уголовных производства по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В Арцизском р-не Одесской обл. мужчина обстрелял полицейских из своего дома. Для проверки на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Человек через окно продемонстрировал им пистолет. Сказал, что выстрелит, если те приблизятся.