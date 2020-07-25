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суббота, 25 июля 2020 16:17

Неизвестный обстрелял иностранных студентов

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Неизвестный обстрелял иностранных студентов
Один з постраждалих відмовився від надання йому медичної допомоги. Фото: Reuters

В Киеве неизвестный стрелял в двух иностранных студентов.

В результате, двое 20-летних студентов получили ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция в субботу, 25 июля.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы.

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"Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли два уголовных производства по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В Арцизском р-не Одесской обл. мужчина обстрелял полицейских из своего дома. Для проверки на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Человек через окно продемонстрировал им пистолет. Сказал, что выстрелит, если те приблизятся.

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