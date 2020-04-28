Нефть будет стабильно дешеветь - экономист

Владимир Дубровский: Времена дорогой нефти прошли. За 20-30 лет она будет никому не нужна. Фото: Тарас Подолян

Цена американской нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Нефтяные хранилища переполнены.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Сырье негде хранить. Уменьшилось потребление нефти, ведь экономика крупных стран замедлилась из-за коронавируса. А добыча продолжается. Чтобы ее остановить, надо консервировать скважины. Это сложно", - объясняет эксперт.

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По его словам, нефть стабильно дешевеет.

"Не только потому, что пандемия и Россия поссорилась со странами-экспортерами клуба ОПЕК. Времена дорогой нефти прошли. За 20-30 лет она будет никому не нужна. Многие государства за глобального потепления сокращают потребление. Есть технологии хранения энергии, альтернативные методы добычи. Но за низкой цены на нефть альтернативные источники становятся неконкурентоспособны. Их развитие может приостановиться. Противостояние между альтернативными и традиционными источниками энергии проходить в следующие десятилетия. Не столько между странами, как между компаниями. В США мощные нефтедобывающие корпорации действуют параллельно с теми, разрабатывающих альтернативные источники. Лишь РФ, страны Персидского залива, Венесуэла и Эквадор живут исключительно из нефти ", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

С марта нефть постоянно падает в цене. Сначала это произошло из-за отсутствия договоренностей России и стран ОПЕК. Не договорились про уменьшение добычи . Затем еще одним фактором стал коронавирус и уменьшения спроса.