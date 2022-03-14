Недопуск гуманитарного конвоя в Мариуполь - личный приказ Путина

Сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. Фото: t.me/mariupolrada

Президент России Владимир Путин лично распорядился не допускать создания гуманитарного коридора в Мариуполе.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время национального телемарафона, передает Gazeta.ua.

"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что это личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. К сожалению, это личное указание президента РФ", - отметил Денисенко.

Другого ответа на вопрос, почему так происходит в Мариуполе, он не видит.

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Сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. Там нет электроэнергии, воды и тепла. У жителей заканчивается еда.

Следующие недели станут решающими в российско-украинской войне. В частности, оккупанты предпримут новые шаги по захвату городов. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь. Вероятно, после этого враги будут двигаться в обход Николаева на Восток. Они попытаются взять в окружение восточную группировку украинских войск.