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воскресенье, 13 марта 2022 19:46

Гуманитарная катастрофа: в Мариуполе заканчивается еда и питьевая вода

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Гуманитарная катастрофа: в Мариуполе заканчивается еда и питьевая вода
Фото: Мариупольский городской совет

В Мариуполе нет электроэнергии, воды и тепла. У жителей заканчивается еда.

Ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом положении. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды", - говорится в сообщении.

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Российские террористы продолжают бомбить город из самолетов.

"Ситуация значительно усложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов. Враг намеренно ведет огонь по жилым кварталам. Сегодня рошисты продолжили бомбить город с самолетов. Обстрел был подвергнут жилому сектору на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Сав. Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета", — отметили в городском совете.

Папа Римский Франциск сделал публичное заявление в поддержку Украины. "На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину", — сказал он.

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