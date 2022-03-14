В МВД спрогнозировали решающий период войны

Планы президента-агрессора Владимира Путина относительно Украины полностью провалились - Денисенко. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Следующие недели станут решающими в российско-украинской войне. В частности, оккупанты будут прибегать к новым шагам по захвату городов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона, пишет "24 канал".

"Наверное, следующие две-три недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь (Донецкой области. - Gazeta.ua)", – предположил он.

Вероятно, после этого враги будут двигаться в обход Николаева на восток. Они попытаются взять в окружение восточную группировку украинских войск, считает Денисенко.

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"Наша самая главная задача – остановить это движение, не дать им возможности это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проиграют", – объяснил он.

По его словам, высокоточное оружие захватчиков находится на грани исчерпания. Однако у них до сих пор много малоточного вооружения. В то время как у нас мало систем противовоздушной обороны.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.