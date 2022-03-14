Мариуполь в огне, дыму и разрушениях: показали жуткое видео

Мариуполь в огне. Фото: vchasnoua.com

Мариуполь продолжают цинично уничтожать русские оккупанты.

Город в огне, дыму и разрушениях. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Азов".

"Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглосуточно летят авиабомбы на когда-то красивый приморский город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать", - говорится в сообщении.

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В Мариуполе нет электроэнергии, воды и тепла. У жителей заканчивается еда. Ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. "В Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной. Люди 12 суток находятся в тяжелом положении. В городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды", - говорится в сообщении.