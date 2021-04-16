Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета

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Работники авиации часто сталкиваются с ситуациями, которые вы не увидите в офисе или на деловой встрече. На борту самолета можно за несколько часов получить больше впечатлений, чем за неделю отпуска.

Например, в 2017 году вылет рейса авиакомпании British Airways из Лондона в Сан-Франциско задержался, поскольку на борт попала мышь, пишет OBOZREVATEL.

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"Произошло неожиданное событие", - описал ситуацию член экипажа в громкоговоритель. Самолеты не имеют права вылетать с грызунами, ведь они могут повредить электронику. Авиакомпания приняла решение пересадить пассажиров в другой самолет.

Появление малышей прямо в самолете - не редкость, но всегда неожиданность для пассажиров и бортпроводников. В 2020-м врач Алена Федченко приняла роды у женщины из Таиланда на борту самолета компании Qatar Airlines, летевший из Дохи в Бангкок. Женщина скрыла срок беременности, и роды начались на высоте 13 тыс. м. Мальчик родился здоровым.

Самолет авиакомпании Delta летел из Кливленда в Нью-Йорк, но перед посадкой задержался аж на 11 ч. Почти все пассажиры отказались лететь. Ждать осталось двое терпеливых ребят, которые впоследствии полетели вдвоем указанным рейсом.

Пассажир не хотел переплачивать за багаж, поэтому перед отлетом одел на себя все вещи, которые собирался взять с собой: шесть футболок, четыре свитера, три пары джинсов, две пары кроссовок, две куртки и две шляпы. Во время полета он потерял сознание от теплового удара.

В 2012 году 11-летний Лиам Коркоран без билета и документов попал в самолет, летевший из Англии в Италию. Мальчик давно хотел осуществить воздушное путешествие и убежал во время прогулки с мамой. Зайти в салон самолета оказалось несложно: сначала подросток прошел проверку службы безопасности, потом потерялся в толпе и проскользнул на паспортном контроле. Нарушителя обнаружили, когда воздушное судно было на высоте.

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