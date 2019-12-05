"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе

Николай Белесков: лидеры стран-членов в итоге саммита назвали Россию угрозой безопасности. Раньше говорили, что она просто является вызовом. Но от изменения формулировок существенно не изменится отношение НАТО к Российской Федерации. Фото: Укринформ

Очень хорошо, что в заключительном заявлении саммита НАТО 2019 подтвердили продолжение политики открытых дверей. Это - принципиально важный вопрос для Украины. Однако не стоит считать членство в Альянсе самоцелью. Прежде всего должны быть готовы к отражению широкомасштабной атаки России.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт Института стратегических исследований Николай Белесков.

На какие главные события или высказывания следует обратить внимание в рамках саммита?

- Худшего не произошло. Лидеры стран-членов не рассорились окончательно. Но на нынешнем саммите главным "злодеем" был президент Франции Эммануэль Макрон, а не Трамп. Именно он делал основной негативный фон. Особенно своими заявлениями накануне саммита. Лидер Америки наоборот защищал Альянс.

Никаких прорывных решений на нынешней встрече не было. В итоговой резолюции тоже нет ничего нового, кроме пункта о КНР. Мол, НАТО теперь считает и Китай своим вызовом. Хотя он был не в сфере ответственности Альянса.

Также решили не проводить саммит в следующем году. Он будет уже в 2021-м. Очевидно, это связано с президентским выборам в США, некоторой неопределенностью в Европе. Хотят сосредоточиться на реализации тех инициатив, которые приняли раньше.

Лидеры стран-членов также в итоге назвали Россию угрозой безопасности. Раньше говорили, что она просто является вызовом. Но от изменения формулировок существенно не изменится отношение НАТО к Российской Федерации. Не будет никаких новых инициатив по сдерживанию ее агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нужно постоянно заявлять о своих намерениях вступить в НАТО" - эксперт

НАТО переживает состояние кризиса? Насколько это негативно может повлиять на мировую безопасность?

- Во времена Холодной войны и после между союзниками были разные споры. Помним Суетський кризис, когда Франция и Великобритания имели одну позицию, а США - другую. А во время войны во Вьетнаме ни один из союзников по НАТО не поддержал Америку. С 1991 года Североатлантический Альянс, созданный для противодействия СССР, ищет свою новую миссию, роль в мире. Количество членов в организации возросла, поэтому значительно увеличилась зона ответственности. При этом разные страны не имеют одинакового представления об угрозах и приоритетах для себя.

Какие главные вызовы сейчас стоят перед Североатлантическим альянсом?

- С Турцией вопрос открытый. Ее будущее в Альянсе непонятно. Стала частью НАТО во времена Холодной войны. Тогда это было оправдано. Сейчас - совсем другое время. Происходит определенное удаления Анкары от структур НАТО. Она желает проводить самостоятельную внешнюю политику. Поддерживает тесные контакты с Кремлем.

Также присутствует американский вызов в виде Дональда Трампа. Вопрос, что будет с Альянсом, если он еще на четыре года останется у власти, звучит все громче. Критика в сторону европейских стран-членов со стороны Америки уже является обычной практикой. Их обвиняют, что мало тратят на оборону. Заявления Эммануэля Макрона можно трактовать как очередную попытку вернуться к идее автономности Европы в сфере безопасности. Все эти кризисные вызовы требуют совсем другого качества управленцев. Единственный, кто справляется со своими обязанностями - Енс Столтенберг. Он пытается вносить конструктив, занимается кризисным менеджментом, хочет сохранить единство НАТО.

Как саммит Североатлантического Альянса прошел для Украины?

- Не приняли ничего нового. Звучали идеи, что нужна новая стратегия, однако ее так и не смогли принять. С другой стороны, это означает, что сохраняются старые программы сотрудничества. Для нас важно, что не прекращается политика открытых дверей в Альянсе. Она от нас не зависит, не можем влиять на нее. Но, если этого не будет, Украина окажется в затруднительном положении. Очень хорошо, что в заключительном заявлении саммита подтвердили продолжение политики открытых дверей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко передал текст будущего текста "нормандского соглашения" по Донбассу

Что должна делать Украина, чтобы ускорить свое вступление в НАТО?



- Нам нужны четкие аргументы, которые будут показывать настрой и стремление поступления. Одна риторика без доказательных шагов будет только дискредитировать евроатлантическую интеграции в глазах Запада на украинского населения. Надо закончили оборонительный обзор, в течение первых восьми месяцев следующего года написать стратегический и оборонный бюллетень. Должны говорить не только о том, что интересует НАТО, а это - институциональные реформы в первую очередь. Надо заботиться и о наших оборонных приоритетах. Ведь иногда получается так, что какое-то изменение структуры Генштаба согласно натовским стандартам важнее, чем подготовка Вооруженных сил к войне. У нас есть собственный закон о национальной безопасности. Надо реализовать то, что там написано о армии и секторе обороны. Не стоит делать членство в НАТО самоцелью. Не сможем ее реализовать в ближайшее время. Стоит двигаться к этому, развивая собственную безопасность и обеспечивая дееспособность собственной армии. Прежде всего должны быть готовы к отражению широкомасштабной атаки России.

Президент Америки Дональд Трамп начал спорить с лидером Франции Эммануэлем Макрон во время торжественного открытия саммита. Их полемика возникла на совместной пресс-конференции перед началом мероприятия. Трамп раскритиковал Макрона за его интервью изданию "Экономист", которое опубликовали 7 ноября. Там французский президент заявил, что НАТО сейчас переживает смерть мозга, а Вашингтон поворачивается спиной к европейским странам-членам.