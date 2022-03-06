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воскресенье, 06 марта 2022 14:41

Спецтема: Война России против Украины

"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну

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&quot;Не смогу простить врагам и убийцам&quot; - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Писательница Дара Корней пишет, что врагу никогда не простит преступления. Фото: Общественное

6 марта христиане восточного обряда отмечают Прощенное воскресенье, предшествующее Великому посту. В этот день существует традиция извиняться перед теми, кого обидели, а также присылать поздравления родным, знакомым и друзьям. Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей – как украинцы относятся к такому дню в условиях войны России против Украины.

"В прощенное воскресенье я прощаю всех мертвых и пленных россиян", – шутит волонтер Виталий Дейнега.

"Активно работаю над тем, чтобы простить еще. Умение прощать никогда не было моей сильной стороной. Работаю над собой. Росту", – добавляет Дейнега.

Глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким также опубликовал пост. Поздравил с Прощенным воскресеньем и призвал "мочить орков".

Политолог Виктор Таран также пишет, что прощает обезвреженных оккупантов.

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"В прощенное воскресенье прощаю всех мертвых россиян. Пленных не могу. Особенно летчиков и артиллеристов. Над прощением других работаю", – пишет Таран.

Бывший народный депутат Валерий Карпунцов изложил пост, где извиняется перед всеми, кого "нечаянно обидел". Желает, чтобы беда обходила дом всех, кроме врагов.

Блогерша Алина Самарец выложила фото, сделанные при обстреле Мариуполя – там погиб 18-месячный ребенок.

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"Сегодня Прощенное Воскресенье. От знакомых россиян поступают в мессенджеры картинки "Простые меня". Вопрос к таким картинкам: Вы издеваетесь таким образом?", – пишет блоггер.

Профессор Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Юрий Ковалев пишет, что это НЕ-прощенное воскресенье.

Был в церкви, слушал проповедь. Молился. Но не годен прощать реши за преступление. Прошу у Господа одного: КАРЫ РАШИСТАМ. Успокоюсь, когда "потечет в Черное море кровь враждебно историками" (Т. Шевченко)", - отмечает Кузнецов.

Писательница Дара Корней пишет, что врагу никогда не простит преступления.

"Я гадкая верующая. Ибо никогда не смогу простить врагам/убийцам. И полюбить врага-убийцу тоже не смогу. Не могу простить и предателей-колоборантов. И за это, вероятно, после смерти Бог снова отправит меня в Украину. И я даже очень не против. Если кто думает прийти в комментарии или в приват меня стыдить, посмотрите на эту фотографию и спокойно удалитесь из друзей. Аминь. Смерть врагам!", - отмечает Корний.

Международный трибунал в Гааге сможет осудить Владимира Путина и его приспешников пожизненно. Тех, кто расстрелял мирных людей в Харькове – летчиков и артиллеристов, – Украина сможет судить на национальных трибуналах. Об этом Gazeta.ua рассказал Тарас Чорновил, экснардеп, дипломированный специалист по международному праву.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Автор: Анастасия Прокаева
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