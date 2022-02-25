Не помогайте врагу: СБУ призывает избегать "проверок" и не выкладывать видео

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени Службы безопасности Украины.

От украинцев якобы требуют перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку", сообщает пресс-служба СБУ.

"Ссылка, похоже на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайнресурс службы! Ни в коем случае не переходите по ссылке и не сканируйте QR-код", - говорится в сообщении.

По ссылке предлагают добавить новое устройство в аккаунт пользователя. После этого враг получает доступ ко всей истории переписки, кроме секретных чатов, а также возможность писать от чужого имени.

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine

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Во время российского вторжения в Украину владельцев веб-камер в столице и за ее пределами призывают не выкладывать видео в сеть.

"Немедленно перестаньте публиковать видео в свободный доступ и прекратите онлайн-трансляции! Не помогайте врагу получать информацию о наших военных", - говорится в заявлении КГГА.

В Киевской городской администрации призывают всех категорически не использовать любые веб-камеры в городе и не выкладывать видео.

Войну властям России объявила крупнейшая международная хакерская сеть Anonymous. Соответствующее сообщение хакеры разместили в Twitter. Вскоре появилась информация, что структуры российской ФСБ по кибербезопасности, заявили о критическом уровне угрозы. Хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.